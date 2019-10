Météo France : les prévisions pour ce samedi 19 octobre (et pour les prochains jours)

Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Au lever du jour, un nouveau système pluvieux donne des pluies plus fortes sur l’Avesnois, l’Aisne et l’Oise…Et puis avant la mi-journée, le ciel se déchire un peu, selon Météo France.Cela se confirme dans l'après-midi ! Cette instabilité s'évacue par la Belgique et à l’arrière, le ciel devient nettement plus lumineux et le soleil fait même de belles apparitions dans le centre de la région. En direction du bord de mer et de la Champagne, les averses éparses continuent d’agrémenter l'après-midi. Le vent évoluera toujours en rafales.Au petit matin, les températures sont assez homogènes : 10° à Laon et Prémontré, 11° à Lille et Houplin-Ancoisne.En journée, les maximales sont tout juste proches des 15 degrés : 14° pour Arras et Monchy-au-Bois, 15° à Compiègne et Villers-Cotteret., une nouvelle ondulation d’air doux et humide remonte vers les Hauts-de-France. Cela se traduit par un ciel qui se couvre progressivement accompagné d’averses éparses, alors que le début de journée aura été plutôt calme et agréable. Températures en baisse mais de saison, autour de 9 à 14 degrés., Le temps se fait encore bien maussade. Il ne faudra guère espérer voir le soleil puisque les pluies devraient être faibles mais généralisées. Températures de 11 à 15 degrés.