Météo France : prévisions pour ce samedi 1er décembre (et les prochains jours)

Le 335ème jour de l’année, mais aussi 1er jour de décembre, voit arriver en fin de nuit par l’ouest une perturbation, selonPour les toutes premières heures de la matinée le temps est plutôt sec, le ciel se voile à l’approche de la dégradation, mais très vite sur l’ouest les nuages de plus en plus nombreux vont délivrer les premières pluies.Le vent orienté au sud se renforce, il est modéré à assez fort, et déjà quelques rafales souffleront autour de 40 km/h dans l’intérieur, 50 de la Baie de Somme au Calaisis.Hélas les pluies ne vont plus nous quitter de la journée, nous serons tous sous les précipitations parfois modérées.Notez que les cumuls les plus importants du week-end sont attendus entre ce matin 6h et dimanche 6h, Météo France prévoit des cumuls de l’ordre de 15 à 20 mm de la Thiérache au Calaisis, en passant par l’Amiénois, le Montreuillois et le Vermondois, plutôt 10 à 15 mm sur le reste de la région.Dans l’les rafales vont se renforcer pour atteindre 50 km/h dans les terres, 50 à 60 km/h sur le littoral, 70 km/h du Boulonnais au Calaisis.Au lever du jour, bien qu’en baisse lesrestent douces pour la saison : 4 à 9°.les maximales du jour évoluent de 11 à 14°.Dimanche sera encore pluvieux (dans une moindre mesure par rapport à la veille), même si nous espérons une accalmie sur la façade maritime dans l’après-midi avec le retour d’un ciel de traîne (avec un risque d’averses).Le vent en revanche ne baissera pas la garde, les rafales seront voisines de 50 km/h dans les terres, jusqu’à 70 km/h sur les côtes. Les températures seront 5 à 7° au-dessus des normales saisonnières (9° et 15° en moyenne)Après une nuit pluvieuse,nous devrions poursuivre la journée sous un régime d’averses (parfois orageuses en matinée sur le Nord et le Pas-de-Calais), ce temps agité sera accompagné de rafales de vent de 50 à 70 km/h dans l’intérieur, 60 à 70 km/h sur le littoral.Terminons avec la tendance pour: la journée devrait être beaucoup plus calme, de rares averses pourront se déclencher en matinée, mais globalement nous sentirons une vraie amélioration ! Pas seulement grâce au ciel, mais aussi grâce au vent qui aura bien faiblit, les températures seront en baisse.