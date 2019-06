Météo France : les prévisions pour ce samedi 1er juin (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Nous avons actuellement une masse d’air de plus en plus douce qui nous aborde en provenance du sud. Soleil donc dès ce samedi matin, agrémenté tout au plus d’un voile de nuages élevés, selon Météo France.Dans l’après-midi, la situation générale évolue peu. On garde nos très bonnes conditions. Quelques cumulus de beau temps parviennent à se former mais sans altérer l’impression de beau temps… Le vent est faible dans l’ensemble.Les températures minimales seront déjà au-dessus des normales de saison, de 10 à 14 degrés. 10 à Beauvais et Luchy. 13 à Lille et Sequedin.Mais c’est surtout dans l'après-midi que l’on va sentir la différence… Les maximales pousseront jusque 28 degrés. 27 à Saint Omer et Helfaut. 28 pour Amiens et Moreuil.La chaleur qui sera encore plus au rendez-vous… Le thermomètre évoluera en effet 10 degrés au-dessus des moyennes de saison jusque 30 degrés par moment. Il va donc faire très chaud et très beau avant que le ciel ne se voile dans l’apm à l’approche d’une nouvelle perturbation par l’ouest… Le tout associé à un renforcement du vent (en pointes jusque 40 ou 50 km/h)…ce front faiblement pluvieux quitte la région par l’est des HDF…A l’arrière, un ciel de traine peu actif se met en place…On retrouvera encore du vent en pointes jusque 40 kmh. Les températures, elles, accusent une chute brutale. De 14 à 22 degrés.Et puis, le temps sera souvent très nuageux et pluvieux. Avec des températures de 12 à 24 degrés.