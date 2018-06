Météo France : les prévisions pour ce samedi 2 juin (et les prochains jours)

La météo s’améliore le temps d’un week-end ! Enfin surtout à partir de cet après-midi !



Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Car ce matin, nous sommes soit dans les brumes et les bouillards (sur la moitié sud des Hauts-de-France) soit sous d’épais nuages qui délivrent encore quelques gouttes (le long des frontières belges) soit sous les nuages qui ne laissent passer que de petites éclaircies (entre les deux !). Autrement dit, la matinée est plutôt maussade….



Heureusement, le temps va rapidement s’arranger en journée le soleil usant de toutes ses forces pour faire disparaître les nuages, qui, à cause de l’humidité, peuvent résister plus longtemps toujours le long des frontières belges alors qu’au sud de la région ses efforts seront récompensés puisque les nuages vont disparaitre !



Les valeurs en toute fin de nuit sont très homogènes 11 à 13°, un peu plus fraîches que ces derniers jours mais encore assez douces pour la période, les maximales remontent grâce au soleil on attend 17 à 20° en bord de mer, 22 à 24° dans les terres.



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Dimanche ? Rien à dire à l’heure qu’il est ! Le temps semble trop sec pour que nous ayons de la grisaille matinale et donc logiquement c’est un très beau dimanche qui nous attend, placé sous le signe du soleil et des températures qui remontent l’après-midi.



Le début de la semaine prochaine semble malheureusement nous réserver à nouveau de l’instabilité. En ce début de semaine, ce sera sur le sud et le centre de la France que le temps sera le plus perturbé. Lundi matin, nous devrions rester en marge de cette instabilité mais dans l’après-midi des averses vont déborder sur le sud de la région, et pourront avoir un caractère orageux (plus au nord bien que plus nuageux le temps devrait rester calme)



Mardi, toujours des remontées orageuses possibles dans un ciel ou alterneront nuages, éclaircies et quelques ondées.