Météo France : les prévisions pour ce samedi 2 mai (et les jours suivants)

Les prochains jours

Qualité de l'air

Nous retrouvons ce samedi matin notre ciel de traîne. Il perd toutefois un peu en intensité et entre deux averses, les éclaircies se développent de plus en plus au nord, tandis que des nuages d'altitude commencent à arriver sur la Picardie. Le vent d'ouest s'apaise un peu, mais il peut encore se renforcer sous les averses avec des pointes de 40 à 50 kilomètres par heure.Au fil des heures, à la faveur d'une petite remontéedes pressons, le temps se calme sur les Hauts-de-France, les éclaircies deviennent majoritaires, mais une petite ondée intempestive peut encore noircir le ciel. Le vent d'ouest à nord-ouest est modéré à temporairement assez fort.La fraîcheur est au rendez-vous du petit matin, où les minimales ne dépassent pas 3 à 5° sur le sud et l'est de la Picardie, plus à l'ouest, elles sont comprises entre 6 et 9.Les maximales sont stationnaires et de saison, avec 13 à 16., après quelques faibles pluies en cours de nuit et en matinée sur les zones proches de la Normand, l'évolution est plutôt favorable : les périodes ensoleillées sont bien présentes, en particulier sur le nord et le pas-de-calais. Plus au sud, le ciel est plus nuageux, mais le temps reste sec., sous des conditions faiblement anticycloniques, la journée s'annonce douce et paisible, sous des températures en hausse , 8 à 19° en moyenne.Enfin, malgré quelques passages nuageux, nous bénéficions d'une assez belle journée.Demain samedi, la qualité de l'air reste bonne sur les Hauts-de-France, en raison des conditions météo qui favorisent une bonne dispersion des polluants.Autre bonne nouvelle, ce temps mitigé permet aussi aux pollens d'être moins présents : le risque d'allergie est donc faible.