Météo France : les prévisions pour ce samedi 2 novembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Météo France a placé la majeure partie de la région en vigilance jaune en raison d’un fort coup de vent attendu demain dès la matinée. Dans la nuit, piloté par une dépression à l’ouest du Royaume Uni, un nouveau front a traversé la région. Il s’évacue progressivement par l’est, nous laissant très classiquement un ciel de traîne à l’arrière. Une traîne assez peu active mais très nuageuse. Le vent de sud-ouest, modéré à assez fort, pousse en rafales de 70 à 110 kilomètres par heure au littoral, 50 dans les terres.Il va encore se renforcer un peu dans l’après-midi, où les rafales atteignent 60 kilomètres par heure dans les terres et 70 à 120 sur la façade ouest. Le ciel reste quant à lui bien encombré et, en fin de journée, des averses se mettent à circuler sur l’extrême nord du territoire.Des appels à la prudence ont été lancés. "Compte-tenu de ces conditions météorologiques perturbées, caractérisées par la conjonction d’une mer agitée et de vents forts, le préfet maritime déconseille toutes pratiques de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence", écrit dans un communiqué la Préfecture maritime.Avec 11 ou 12°, les minimales affichent des valeurs de 5° au-dessus des normales. Les maximales ne sont pas en reste : 3° au-dessus des valeurs de saison, avec 14 à 16., nous conservons la dépression sur le Royaume-Uni, et la journée s’annonce bien maussade, avec le passage d’une nouvelle dégradation à la mi-journée, suivie la mise en place d’averses. Le vent s’est bien calmé et les températures affichent 9 à 13., une nouvelle perturbation s’invite, suivie d’une traîne active, températures stationnaires, 9 à 14, et puis, un régime d’averses assez marquées se met en place, averses parfois accompagnées d’un coup de tonnerre.