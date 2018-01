Météo France : les prévisions pour ce samedi 20 janvier (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Soyons clair, net et précis : L’espoir de voir le soleil ce samedi est ... très très mince pour ne pas dire inexistant !Une perturbation s’est installé pendant la nuit, les pluies arrivées par l’ouest peuvent donner quelques flocons (puisque les minimales sont assez fraîches 2 à 5° d’est en ouest). Sur l’est de la région les précipitations à caractère hivernal pourraient durer un peu plus longtemps. Le vent est de secteur sud, faible à modéré, toujours plus sensible vers les caps.Progressivement (pour ne pas dire lentement) la perturbation va nous quitter par l’est, au fil des heures par l’ouest les précipitations perdent de leur intensité, sous ces pluies la limite pluie/neige est assez « basse », ne soyez pas surpris vous qui habitez l’Avesnois, la Thiérache de voir encore dans l’après-midi et en fin de journée desIl faut attendre la soirée voire le début de nuit pour ressentir une vraie amélioration, la perturbation nous quittant le temps redeviendra sec mais nous passerons la nuit sous une épaisse couche nuageuse. Le vent quant à lui sera passé au secteur nord à nord-ouest.Les températures maximales atteindront 6 à 9° sur la Picardie, 5 à 7° sur le Nord-Pas-de-Calais, sûrement moins en Avesnois et Thiérache à cause de phénomènes probables d’isothermie (baisse des températures sous les pluies modérées et sans vent).la journée commence sous les nuages (au mieux un ciel voilé près des côtes) à la mi-journée des pluies reviennent par le sud-ouest gagnant l’ensemble de la région. Tout le monde sera sous la pluie l’après-midi, toujours du côté de l’Avesnois et de la Thiérache, Météo France prévoit pluie et neige mêlées voire neige seule, en soirée des flocons peuvent tomber de Valenciennes à Laon, il faudra attendre que les températures les plus élevées soient atteintes (dans le courant de la nuit) pour que le risque de neige cesse partout. Le vent sera sensible à la côte, faible partout ailleurs. Les températures minimales voisines de 1 à 3°, les maximales (atteintes en cours de nuit de dimanche à lundi) 9 à 11°.nous serons toujours arrosés par la perturbation de la veille, mais en plus le vent va se renforcer (rafales de 60 km/h dans l’intérieur, 80 km/h sur la façade maritime), ce n’est qu’en fin d’après-midi que les conditions météo vont se calmer.Enfin la tendance pour, même si on ne peut affirmer qu’il y aura véritablement de la pluie, c’est un ciel maussade qui devrait nous tenir compagnie quelques gouttes possibles ici et là, plus fréquentes sur les côtes du Pas-de-Calais qu’ailleurs. La douceur revient 7° en moyenne pour les minimales et 11° pour les maximales !Bon week-end à tous, n’oubliez pas votre parapluie !