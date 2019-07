Météo France : prévisions pour ce samedi 20 juillet (et les prochains jours)

Une dégradation s’est invitée sur notre territoire en cours de nuit. Après les averses nocturnes, les ondées régulières n’épargnent plus à la mi-journée que l’est de l’Aisne. Ces ondées prennent un caractère nettement orageux à l’ouest d’un axe Beauvais-Valenciennes, et localement, un orage plus soutenu peut générer des cumuls notables, voisins de 10 à 15 millimètres, ainsi que, très ponctuellement, des chutes de grêle. Le flux de sud-ouest se renforce, poussant en rafales voisines de 50 à 60 kilomètres par heure.La perturbation poursuit sa route vers l’est au fil des heures, donnant sur l’est des ondées orageuses qui se maintiennent jusqu’en soirée, tandis que l’amélioration se fait par les côtes et, à la tombée de la nuit, les deux-tiers du territoire repassent dans une masse d’air plus sèche. Le vent d’ouest à sud-ouest est modéré à assez fort et donne toujours quelques rafales jusque dans les terres.Ce temps bien agité n’a que peu d’influence sur les températures qui restent supérieures aux normales, tant pour les minimales, de 14 à 18°, que pour les maximales, avec 19 à 22 à la côte, 23 à 2 dans l’intérieur.Nous bénéficions ensuite d’une poussée anticyclonique et le temps se fait sec et ensoleillé pour les trois jours à venir : quelques nuages sont encore assez présents au nord dimanche, mais l’amélioration se poursuit lundi, avec un ciel d’été où virevoltent ici ou là quelques cumulus, avant mardi, un soleil dominateur durant toute la journée, mais le fait marquant, ce sont les maximales qui repartent à la hausse de jour en jour, pour atteindre mardi 33° en moyenne et sous abri, prémisse d’une nouvelle vague de chaleur dont le pic devrait être atteint mercredi, avant une nouvelle baisse.En ce samedi 20 juillet, nous fêtons Marina, Magali, Marguerite, Marjorie, mais aussi Mariette et Elie !