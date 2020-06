Météo France : les prévisions pour ce samedi 20 juin (et les prochains jours)

Météo France : les prévisions du samedi 20 juin et des jours à venir

Météo France : les prévisions du samedi 20 juin et des jours à venir • © FREDERIK GILTAY - FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Ce samedi

Le solstice d’été à lieu ce soir à 23 h 43, heure de Paris. L’été dans la région ce sera vraiment pour la semaine prochaine ! Car même si les pressions repartent à la hausse aujourd’hui, nous aurons quand même une journée dominicale un peu grise.

© METEO FRANCE

Pour débuter cette journée de samedi on peut rencontrer quelques bancs de bouillard dans l’intérieur. Sinon, l’ambiance est agréable et bien ensoleillée. Toutefois, les nuages vont bourgeonner (encore une fois !) dans le courant de la matinée et de rares averses se formeront. Le vent est orienté au secteur sud-ouest, il est faible à modéré.

© METEO FRANCE

Le risque d’averses se maintient dans l’après-midi avant de disparaître en fin de journée, tandis que dans le même temps un voile nuageux arrivera par l’ouest.

Les températures

Au petit matin les températures sont de saison : 10° à 12° dans l’intérieur, 11° à 13° en bord de mer.

© METEO FRANCE

Même si il y a quelques averses nous aurons plus de soleil, donc les maximales vont monter aujourd’hui : 19° et 20° sur la côte, 21° à 24° sur le reste de la région.

© METEO FRANCE

Les prévisions

© METEO FRANCE

Dimanche

Journée « grise » pour embêter les Papas et la musique ! En effet nous serons concernés par une dégradation affaiblie par les hautes pressions. Le ciel du matin sera majoritairement nuageux, puis les premières petites pluies vont arriver par l’ouest (les cartes tendance représente le ciel des Hauts-de-France à la mi-journée). Dans le courant de l’après-midi ces faibles précipitations gagnent l’est de la région et en milieu d’après-midi le littoral va retrouver des éclaircies. Les températures resteront agréables : Minimales de 9° à 14°, maximales de 18° à 23°.

Lundi

Nous serons donc à l’arrière de la perturbation, sous un ciel de traîne (sans précipitations). Quelques poches de grisailles matinales qui vont se transformer en nuages sous l’effet du soleil, soleil qui fera « fondre » les nuages au fil de l’après-midi.

Les minimales seront un peu fraîches par endroit, de 6° à 11°, les maximales resteront bien agréables 20 à 24°.

Mardi

C’est à partir de ce jour là que va commencer la fameuse « vague de chaleur » évoquée pour la semaine prochaine. En effet, la situation générale va devenir celle-ci : Une dorsale anticyclonique va se mettre en place de l'Espagne au Danemark et une dépression située sur le sud de l'Islande va induire un flux de sud-ouest qui va aspirer l'air chaud présent sur l'Espagne et l'Afrique du nord. Il va donc commencer à faire chaud mardi avec des valeurs de 23° et 24° sur la côte, de 25° à 30° dans les terres, côté ciel rien à dire si ce n’est qu’il fera très beau !

Qualité de l’air

© METEO FRANCE

La qualité de l'air devrait être bonne sur l'ensemble de la région, avec des concentrations modérées en ozone.

Comme chaque semaine avec ATMO un point sur les pollens en Hauts-de-France : La semaine prochaine le risque d'allergies aux pollens sera moyen sur la région, mais les journées ensoleillées attendues pourraient faire augmenter leur quantité dans l'air. Prenez vos précautions, si vous êtes allergiques.