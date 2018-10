Météo France : les prévisions pour ce samedi 20 octobre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Dimanche



Lundi



Mardi

L’anticyclone se positionne sur la Manche et nous offre un beau week-end, selon! En tout début de journée localement de la grisaille (nuages bas, brumes, bancs de brouillards) s’est formée, et va parfois lentement se dissiper. En revanche, là où il n’y a pas de grisaille, le soleil est déjà bien présent.Le vent orienté au nord-est est faible et les températures matinales un peu fraîches pour la période 4 à 7° dans l’intérieur, 6 à 10° sur le rivage.Notreva se dérouler sous le soleil, seuls quelques nuages élevés vont venir « zébrer » le bleu azur du ciel desLes températures maximales sont encore 2 degrés au-dessus des valeurs de saison et ne bougent pas beaucoup par rapport à hier, 16 à 19°., même si les pressions vont un peu baisser et que l’anticyclone va se positionner à l’ouest de l’Irlande, nous allons encore profiter d’une belle journée. Le risque de brumes, bancs de brouillard est encore présent mais moins fort qu’aujourd’hui, ensuite, place à un grand ciel bleu avec du soleil et quelques nuages élevés qui pourront circuler. En soirée le ciel va se charger par les côtes (dégradation pour lundi).La fraîcheur matinale va s’accentuer (3 à 7°) à l’inverse nous apprécierons la douceur de l’après-midi (18 à 20°).nous retrouverons la dégradation arrivée en cours de nuit. Elle sera très affaiblie. Donc nuages et petites pluies éparses descendront vers le sud de la région et par le nord reviendront les éclaircies pour nous laisser au sec l’après-midi. Le vent orienté plein nord sera sensible avec des pointes de 40 à 50 km/h (voire 60) en se rapprochant du littoral.Grâce aux nuages, les températures minimales vont remonter d’un cran 8 à 12°. En revanche, les maximales baisseront tout en restant supérieures aux normales 15 à 18°.(indice de confiance de 4 sur 5), retour du beau temps (toujours un peu plus de nuages le long de la frontière belge) le vent restera sensible, et les températures iront de 4 à 9° le matin, 14 à 16° l’après-midi, un temps sec qui devrait se poursuivre au moins jusqu’à jeudi ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle.