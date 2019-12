Météo France : les prévisions de ce samedi 21 décembre (et pour les prochains jours)

Ce samedi

La nuit dernière, le ciel s'est chargé avec de l'air humide qui circule et qui donne de faibles averses. Cette première matinée de Noël commence donc avec un ciel encore encombré. Mais les précipitations devraient se cantonner à une frange littorale.En mi-journée, la situation se calme et quelques belle éclaircies apparaissent avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation en fin de journée/début de soirée. Le vent évoluera toujours en bourrasques toute la journée jusqu'à 70 km/h.Les températures varient en matinée de 5 à 7 degrés. Il fera 6 degrés à Amiens et Rouvrel et 7 degrés à Calais et Marck.Durant l'après-midi, on gagne quelques degrés. Il fera 10 degrés à Arras et Liévin et 11 degrés à Saint-Omer et Longuenesse.C'est un couvert qui va persister tout au long de la journée. Les averses seront une nouvelle fois régulières et potentiellement de bonne intensité. Les rafales de vent seront encore nombreuses. Les températures seront comprises entre 6 et 10 degrés.La situation se calme même si on retrouve un ciel fort encombré. Quelques gouttes anecdotiques sont possibles en début de journée sur la côte, avant de disparaître pour laisser place à un temps sec toute la journée avant une dégradation qui arrivera dans la nuit.Pour le 24 décembre, ce front s'évacue par l'est. A l'arrière, le ciel sera toujours changeant, avec quelques gouttes possibles partout. Les températures varieront entre 5 et 9 degrés.