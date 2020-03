Météo France : prévisions pour ce samedi 21 mars et pour les prochains jours

► SamediUn anticyclone est positionné sur la Scandinavie et va faire descendre une masse d’air plutôt froide pour la période, au moins jusqu’à mardi !Le matin, c’est par le nord de la région que reviennent les éclaircies. Seuls quelques nuages résistent sur le nord, tandis qu’ils sont plus nombreux sur le sud. Le vent est sensible, il va accentuer la sensation de fraîcheur sur la façade maritime avec des pointes de 40 à 50 km/h.Pour l’après-midi, c’est toujours le dégradé nuageux nord/sud, autrement dit éclaircies plus généreuses sur le nord.► TempératuresLes températures sont un à deux degrés sous les valeurs généralement observées à cette période de l’année :3° à 6° pour les minimales, 9° à 11° pour les maximales.► Pour la suite, c’est du beau temps !Toutefois, il faudra l’apprécier à la maison ! A plus forte raison, il fera meilleur derrière les fenêtres que dehors !► Dimanche, l’air froid sera présent à tous les niveaux ! Minimales et maximales baisseront (de 1° à 3° au lever du jour avec déjà quelques gelées blanches dans les zones les plus froides, et de 7° à 9° au meilleur de l’après-midi) Côté ciel, pas grand-chose à dire si ce n’est que quelques nuages anecdotiques seront présents. Pour celles et ceux qui habitent en bord de mer, les rafales (50 km/h) continueront à accentuer la sensation de fraîcheur.► Lundi : Toujours du vent en bord de mer, plus de nuages selon Météo France, et des minimales encore en baisse de -1° à +1°, tandis que les maximales monteront une toute petite marche 8° à 10°.► Mardi : enfin, avec un indice de confiance de 3 sur 5 pour l’échéance de mardi, le soleil dominera toute la journée, journée qui pourrait être la plus froide de la semaine avec des minimales de -2° à 0°, et des maximales de 7° à 9°.Bien sûr, le soleil nous donnera envie de sortir, mais n’oubliez pas combien il est important de rester en bonne santé, donc de rester à la maison, même si la tentation est grande !Texte : Anne-Sophie Roquette