Météo France : les prévisions pour ce samedi 21 septembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Profitez de cette très belle journée ! Toutes les conditions sont réunies pour qu’elle soit estivale ! Point de nuages pour débuter selon Météo France, juste le vent installé au sud-est qui est modéré et souffle encore en pointes à 40 km/h uniquement dans la matinée.Dans l’après-midi une perturbation va progresser sur la Bretagne, elle s’annoncera avec l’arrivée de nuages élevés qui lâcheront quelques gouttes dans le courant de la nuit prochaine sur la façade ouest des Hauts-de-France.Les températures prévues par Météo France sont encore fraîches le matin, 6 à 13°, en revanche les maximales sont nette hausse 25 et 26 sur la côte et 27 à 29° dans l’intérieur !Changement de temps ! Quelques éclaircies le matin sur l’est de la région, et très vite les nuages auront gagné l’ensemble de nos départements lâchant, par l’ouest dans un premier temps, des pluies faibles. C’est en seconde partie d’après-midi que les pluies vont devenir plus marquées, allant même localement jusqu’à l’orage et avec ces pluies parfois modérées le vent va se renforcer soufflant en rafales autour de 50 km/h. Ces précipitations quitteront la région par l’est en en fin de nuit suivante. Les températures vont malgré tout rester bien au-dessus des valeurs de saison 13 à 17 degrés le matin, 24 à 27° l’après-midi.1er jour de l’automne calendaire ! Nous serons à l’arrière de la perturbation sous un ciel de traîne. Eclaircies passages nuageux et encore quelques averses le matin, de plus en plus de nuages l’après-midi à l’approche de la prochaine perturbation. Le vent d’ouest-sud-ouest soufflera en rafales (40km/h) sur le nord de la région. Minimales et maximales en baisse : 8 à 13° et 18 à 22°.Une autre perturbation va arriver sur la région, nuages et petites pluies dans la matinée, pluies plus marquées l’après-midi. Le vent restera sensible (rafales de 50/60 km/h) et températures de 12 à 15° au lever du jour, de 19 à 22° au meilleur de l’après-midi.