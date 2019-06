Météo France : les prévisions pour ce samedi 22 juin (et pour les trois prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

C’est un beau week-end qui s’annonce grâce à l’anticyclone qui aujourd’hui est centré sur le sud de l’Angleterre, selon Météo France.Le ciel du matin est clair, peu nuageux, seules quelques brumes peuvent être présentes du côté de la baie de Somme ou bien encore sur l’ouest de l’Oise, mais ces phénomènes vont vite « fondre au soleil ».Le beau temps est toujours de la partie l’après-midi, le soleil étant tout au plus accompagné par quelques cumulus inoffensifs.Ouvrez les fenêtres ce matin pour emmagasiner de la fraîcheur car les températures ne vont pas cesser de croître pendant plusieurs jours !Ce matin, il fait donc frais (nous sommes 2 degrés sous les valeurs habituelles de saison) Météo France annonce 8 à 14°. En revanche, les maximales grimpent (3 à 4 degrés de plus qu’hier) 19 à 21° en bord de mer, 23 à 25° dans l’intérieur.Notre journée dominicale sera belle, tout au plus un ciel voilé par moment sur la façade maritime et des températures minimales et maximales en nette hausse, 14° et 30° en moyenne !si cela se confirme, après une matinée au sec et sous le soleil, des averses éparses devraient toucher l’ouest d’une ligne Lille/Paris dans l’après-midi.Les minimales vont continuer à grimper (19° en moyenne) les maximales aussi (31°) hormis sur l’ouest où si il y a des averses elles limiteront la montée du thermomètre.Si les prévisions se réalisent, c’est à partir deque nous devrions commencer à parler d’épisode caniculaire sur toute la région (il aura peut-être déjà commencé la veille sur l’Aisne et l’Oise). A l’heure qu’il est les températures moyennes prévues sont de 19° le matin, et 34° l’après-midi, nous serons 7 à 8° au-dessus des normales le matin, 11 à 12° l’après-midi.Cette chaleur va se poursuivreavant sans doute une dégradation orageuse marquée pour la fin de la semaine prochaine.