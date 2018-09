Météo France : les prévisions pour ce samedi 22 septembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Notre journée de samedi débute avec un ciel souvent voilé à l’approche d’une nouvelle perturbation. Selon Météo France, sur le centre des Hauts-de-France, dans la matinée, le ciel nuageux à très nuageux peut même donner quelques averses. Le vent de sud-ouest souffle en rafales entre 30 et 40 km/h.La zone de mauvais temps, qui va nous concerner tout le week-end, est due à la dépression formée par l’ancien cyclone « Florence » qui se rapproche de la région et qui va demain aborder les côtes irlandaises.Dans l’après-midi, le ciel se charge de nuages à tous les étages les premières pluies touchent la façade ouest de la région en milieu d’après-midi et progressent ensuite vers l’est .Le vent va se renforcer en cours de nuit prochaine atteignant 60 à 70 km/h en rafales.Lesminimales sont en baisse (oubliés les 13 à 15° d’hier matin !) au lever du jour il fait 8 à 11° dans les terres, 13° en bord de mer. Pour info ce sont des températures de saison !Ce qui n’est pas le cas des maximales qui sont quasi identiques à celles d’hier et qui sont « fraîches » pour la période : 17 à 19°., la dégradation stagner sur la région. Le ciel sera couvert toute la journée, avec des pluies faibles mais parfois (sur le Nord et le Pas-de-Calais principalement) plus marquées (de l’ordre de 20 mm de cumuls pour le moment) ce n’est qu’en première partie de nuit suivante que cette perturbation reprendra sa route vers l’est. L’autre fait marquant de dimanche c’est le vent ! Modéré à assez-fort en journée (pointes de 60 à 80 km/h) il va se renforcer en fin d’après-midi et soirée,. Si tout se confirme le vent semble faiblir en première partie de nuit en virant au secteur nord-ouest. L’automne (puisque ce 23 septembre marque officiellement l’arrivée de l’automne) commencera donc avec le second coup de vent de la semaine (ce vendredi matin, des rafales de 102 km/h sur les caps et de 80 km/h à Lille ont été relevées).Seul lot de consolation, il y a de l’air plus chaud dans la perturbation donc les températures remontent provisoirement : 10 à 13° pour les minimales, 18 à 23° pour les maximales.nous devrions retrouver des conditions anticycloniques. En matinée quelques bancs de nuages peuvent circuler près des frontières mais dans l’ensemble de belles éclaircies seront présentes. Dans l’après-midi des nuages vont se former par évolution diurne, rendant parfois le ciel très nuageux mais nous resterons au sec !Que dire des températures ?? Qu’elles vont avec le flux de nord repasser sous la barre des normales ! 6 à 9° dans les terres, 12° en bord de mer le matin, 14 à 17° au « meilleur » de l’après-midi.toujours un temps « frais » ( 4 à 11° le matin, 15 à 18° l’après-midi) mais en contrepartie un temps agréable puisque les éclaircies seront bien plus belles que la veille !