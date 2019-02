Météo France : les prévisions pour ce samedi 23 février (et pour les prochains jours)

L’anticyclone qui nous protège se décalera vers la Pologne et fera ainsi basculer le flux au secteur Est, permettant d’assécher l’humidité encore présente en basses couches.La journée dedébute avec encore quelques phénomènes de grisailles, mais les plaques de nuages bas, les brumes et les bancs de brouillard sont moins nombreux qu’hier. Ces différents phénomènes sont surtout rencontrés sur l’ouest et le nord de la région. Ailleurs, le soleil est déjà bien présent.va se poursuivre sous un franc soleil, qui à force de rayonner, va littéralement faire "fondre" les nuages !

Températures

Au niveau des températures, les minimales sont de 2 degrés au-dessus des normales et affichent 3° à Arras ou Beauvais jusqu'à 7° pour Boulogne-sur-Mer.Les températures maximales sont toujours aussi douces de 13° à Saint-Quentin et 14° pour Lille, localement 15°.

L'éphéméride de ce samedi 23 janvier

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

, bien qu’il se décale vers la Hongrie, l’anticyclone va continuer à être un parfait partenaire bienveillant!! Seules quelques brumes peuvent être présentes dans nos vallées au lever du jour, ensuite, ce sera soleil, soleil, soleil et sans doute, quelques nuages élevés sans conséquence près du littoral.Les températures seront en baisse de -1° à +2° dans l’intérieur, de 1° à 4° sur la façade maritime le matin, de 11° à 13° au meilleur de l’après-midi.Décidément l’anticyclone est "voyageur" car, il devrait se trouver sur le Benelux. La masse d’air sera bien sèche, donc on ne verra pas de formations brumeuses. D'ailleurs, après les vacances scolaires de notre zone, vont démarrer les "vacances des nuages" qui laisseront toute la place au soleil ! Les minimales seront identiques à celles de dimanche, les maximales remonteront un peu et seront aux alentours de 13° et 14°.rien à dire, si ce n’est qu’il va encore faire très beau, et que les températures prévues iront de 0° à 5° le matin, et de 13 à 16° l’après-midi, (indice de confiance de 4 sur 5 pour cette échéance).