Météo France : les prévisions pour ce samedi 23 mai (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les prochains jours

© METEO FRANCE

La qualité de l'air

© ATMO

On retrouve ce samedi matin le front d’hier qui stagne sur l'est picard et se réactive à l'occasion, lâchant alors de faibles précipitations. Les cumuls sont de l'ordre de traces à 3 millimètres, très localement 5. À l'arrière un classique ciel de traîne se met en place au fil des heures matinales. Les averses se déclenchent d'abord sur le Pas-de-Calais avant de se généraliser dans les terres. Le vent d'ouest est modéré à assez fort, avec des rafales de 40 à 60 kilomètres par heure sous les averses.L'après-midi est encore bien perturbé, avec des averses qui s'imposent largement un peu partout. Elles sont plutôt actives au littoral et tendent à s'atténuer à leur entrée dans les terres. Le vent reste soutenu et les rafales sous averses atteignent 50 kilomètres par heure dans l'intérieur, jusque 80 au littoral. Le calme revient en soirée, pour revenir à un ciel souvent dégagé en cours de nuit.Les minimales, en baisse, se rapprochent des valeurs de saison : 12 à 14 à côte, 11 ou 12 dans les terres.Les maximales, elles aussi en baisse, affichent quant à elles, 17 à 21° du nord au sud., le soleil reprend la main, malgré quelques nuages inoffensifs. Le vent reste sensible en matinée avant de s'atténuer et les maximales entament une remontée.Une remontée qui va se poursuivreet, qui s'annoncent bien ensoleillées, malgré quelques brumes à l'ouest en début de journée lundi.Demain samedi, la qualité de l'air reste bonne sur les Hauts-de-France, grâce à des conditions météo favorables à la dispersion des polluants.Notez par ailleurs que les pollens de graminées restent en quantité élevées dans l'air. Si vous êtes allergiques, pensez à changer de vêtement après une sortie, car les pollens s'y déposent facilement.