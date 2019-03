Météo France : les prévisions pour ce samedi 23 mars (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Les visibilités ont chuté durant la nuit et ce matin brumes et localement brouillards, touchent une bonne partie de la région, selon. Dans le même temps, l’anticyclone qui nous protégeait s’est décalé vers l’est, et un autre est en train de se former sur les Iles Britanniques, d’où le flux de nord dans lequel nous nous trouvons à partir d’aujourd’hui.Dans ce flux, une dégradation de faible intensité va arriver en provenance de la. Dès le lever du jour, les nuages bas sont présents sur les côtes et du Dunkerquois au Boulonnais quelques gouttes anecdotiques sont possibles.L’après-midi, l’onde pluvieuse va progresser vers le sud de la région et semble reprendre de la vigueur dans les terres, ce qui devrait nous apporter bruines ou petites pluies, toujours peu significatives, sur son passage, tandis que par le nord des éclaircies vont revenir devenant plus généreuses au fil des heures sur la façade maritime.Côté températures,sera « changeant » ! Le temps va rester sec mais alternera avec de belles éclaircies et des passages nuageux bien sombres. Les températures seront « de saison ».La dernière semaine de mars va commencer sous un ciel un peu plus nuageux et « menaçant » les périodes de soleil devraient être un peu plus « discrètes ». Le vent en bord de mer soufflera en pointes autour de 50 km/h, et les températures seront en légère baisse (3° et 12° en moyenne).sera à priori bien plus agréable côté ciel, puisque le soleil devrait se tailler la part du lion, mais tout ceci se fera dans une atmosphère un peu fraîche (3° et 11° en moyenne) avant que les températures ne remontent par la suite ?? A suivre !