Météo France : les prévisions pour ce samedi 23 novembre (et pour les jours suivants)

Dimanche

Lundi

Mardi

Ce week-end, nous voyons malheureusement un retour de la grisaille, avec une zone de basses pressions qui va nous ramener un temps maussade sur les Hauts-de-France. Le ciel sera morose, faiblement pluvieux sauf dans l’Aisne où les pluies seront plus marquées. Le vent soufflera en rafales, jusque 50 km/h le matin.Pour le reste, le ciel évoluera peu au fil des heures, avec des précipitations qui resteront faibles mais qui stagneront sur la région. À noter, une petite exception sur l’ouest des Hauts-de-France, où le temps se fera de plus en plus sec.Côté températures, demain matin comptez 5 à 8 degrés : 5°C par exemple à Lille et Gruson, 6°C à Laon et Soissons.En journée, les maximales seront en hausse, de 9 à 13 degrés : 11°C à Calais et Peuplingues, 12°C à Compiègne et La Croix-Saint-Ouen.Le ciel restera couvert, avec une possibilité de brume et de brouillard au lever du jour. Le temps se fera sec en matinée, mais une nouvelle zone pluvieuse arrivera par le sud picard pour balayer les Hauts-de-France dans l'après-midi. Pour les températures, comptez 5 à 11 degrés.La semaine commencera sous les mêmes auspices, avec un temps pluvieux toute la journée, et toujours un vent allant jusqu'à 50 voire 60 km/h. Les températures s'étaleront de 6 à 11 degrés.Mardi, prévoyez des averses le matin, tandis qu'une nouvelle perturbation gagnera les Hauts-de-France dans l'après-midi. Les températures seront comprises entre 8 à 12 degrés.