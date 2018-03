Météo France : les prévisions pour ce samedi 24 mars (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La perturbation de ce vendredi à peine partie, que dans la nuit sont arrivés les signes annonciateurs de la suivante, selon Météo France...Le ciel a commencé à se voiler durant la nuit, puis les nuages se sont épaissis pour donner, qui aura la chance de rester en marge de cette dégradation !Dans la matinée, les précipitations perdent du terrain et se décalent vers l’ouest, vous devinez aisément que c’est par l’est que! Le vent est faible de secteur est-sud-est toute la journée.les petites pluies disparaissant totalement elles cèdent leur place aux apparitions du soleil qui deviennent de plus en plus fréquentes, même sur le littoral où malgré tout, les nuages seront plus nombreux.L’autre bonne nouvelle nous vient des températures (enfin !). L’air chaud de la perturbation va nous permettre de retrouver des températures de saison pour quelques heures… seulement.Les minimales sont de l’ordre de 3° à 6°, les maximales de 10° à 12°., une limite peut active va « gâcher » notre journée. Le ciel sera très nuageux à couvert avec de petites pluies (encore !) sur le sud de l’Aisne il pourrait malgré tout y avoir par moment quelques éclaircies, mais la vraie amélioration arrivera en toute fin de journée par l’ouest. Les températures en profiteront pour à nouveau baisser d’un cran et le vent sera faible.commence avec quelques pluies matinales sur l’est de la région, ensuite par l’ouest reviennent les éclaircies (brumes voire bancs de brouillard peuvent se former en fin de nuit). Notreaprès-midi se déroulera quand même sous un temps sec et bien ensoleillé et heureusement car pourune nouvelle perturbation va balayer notre région d’ouest en est , de la pluie, du vent modéré à assez fort et des températures en baisse !