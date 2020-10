Météo France : les prévisions pour ce samedi 24 octobre (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Les jours suivants

© METEO FRANCE

Qualité de l'air

© METEO FRANCE

Ce weekend démarre avec un peu de pluie sur l’Aisne et l’Oise, mais aussi sur une partie nord-ouest du Nord et du Pas-de-Calais. Entre les deux, un temps sec mais nuageux. Au fil de la matinée, les pluies progressent et concerneront tous les Hauts-de-France.Dans l‘après-midi, ces précipitations faibles se maintiennent un peu partout, mais deviennent quand même assez irrégulières jusqu’à ce qu’une nouvelle perturbation se rapproche. Les pluies côtières s’intensifient alors, et s’étendent en cours de nuit suivante vers l’est. Le vent sera fort également jusque 50 km/h dans l’intérieur, 80 sur la côte et 100 sur les caps.Les températures ce matin sont encore douces : 11° à Valenciennes, 12° pour Amiens.Dans l’après-midi, encore 15 à 19 degrés tout de même : 17° à Dunkerque, 19° pour Abbeville., on retrouvera cette instabilité avec un temps d’averses qui continue de sévir sur l’ensemble de la région. En soirée, ces pluies pourraient à nouveau être marquées de la baie de Somme au Dunkerquois. Températures : de 11 à 14 degrés., c’est à la côte que le temps sera le plus instable, avec des averses soutenues. Dans l’intérieur, la situation sera plus calme.En revanche,, le temps est perturbé pour tout le monde avec l’arrivée d’une nouvelle dégradation. On retrouvera encore un peu de vent en rafales. Températures de 8 à 14 degrés.Demain nous conserverons une bonne qualité de l'air sur l'ensemble de la région. Et c’est Tant mieux !Et si vous partez en vacances ou juste pour le week-end, rappelez-vous qu'une conduite souple permet de consommer moins de carburant et de limiter les émissions de polluants de votre véhicule