Météo France : les prévisions pour ce samedi 25 avril (et les prochains jours)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

Qualité de l’air avec ATMO Hauts-de-France

C’est sous un ciel généralement clair à peu nuageux que la région va se réveiller. Au sud des départements du Nord et du Pas-de-Calais, des nuages bas apportent quelques réductions de visibilité.Un peu plus au sud encore, des nuages plus « imposants » peuvent lâcher quelques gouttes anecdotiques sur le sud de l’Aisne et de l’Oise. Le vent est établi au nord-nord-est il reste calme.Certes des nuages sont présents dans la matinée, mais ils vont « fondre au soleil » l’après-midi ! C’est encore un temps plus qu’ensoleillé qui se met en place.Les températures, que ce soit les minimales ou les maximales, sont toujours supérieures aux valeurs de saison. Météo France annonce 4° du côté de Saint-Amand-les-Eaux à 8° à Nesles-la-Montagne, au lever du jour, et des valeurs de 13° à 15° en front de mer et 17° à 22° dans les terres l’après-midi., nous profiterons encore derrière les fenêtres ou dans nos jardins, d’une belle journée ! Les oiseaux pourront chanter à tue-tête leur joie de voir l’astre solaire ! (Minimales de 4° à 8°, maximales de 15° à 22°).En revanche, changement de décor pour le début de la semaine prochaine ! La masse d’air semble devenir bien plus humide !, le grand ciel bleu ne devrait pas résister aux assauts des nuages, dès la mi-journée, sous les nuages les plus épais, des averses se mettront en place. Y aura-t-il des orages ? C’est possible, donc à suivre d’ici là ! Températures du jour : 6° à 9° le matin, 16° à 24° l’après-midi., l’atmosphère restera sans doute instable comme la veille, avec le déclenchement d’averses parfois orageuses l’après-midi. (Indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance) Minimales de 8° à 11°, maximales de 13° à 20°.Elle s'améliore légèrement mais reste moyenne sur les Hauts-de-France, avec l'arrivée d'une masse d'air par le nord-est, qui devrait permettre une meilleure dispersion des polluants. Rappel pour les personnes allergiques : Les pollens sont encore bien présents. Si vous êtes allergiques, prenez les précautions nécessaires.