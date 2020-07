Météo France : prévisions pour ce samedi 25 juillet (et pour les prochains jours)

► SamediOn se retrouve le matin sous un ciel bien encombré, lâchant ici ou là quelques petites gouttes anecdotiques. En fin de matinée, le ciel se fait plus lumineux, mais les premiers nuages d'altitude pointent le bout de leur nez à l'ouest, précurseurs d’une dégradation à venir.Le vent, d'un large secteur ouest est faible dans les terres mais pousse en pointes côtières voisines de 40 à 50 kilomètres par heure.► L'après-midiIl reste bien nuageux, voire très nuageux par endroits, et de faibles averses sporadiques circulent sur la région. Au fil des heures, le ciel se charge de plus en plus et, en fin de journée, un front pluvieux aborde nos terres avant de s'évacuer en fin de nuit.À noter que les pluies peuvent prendre un caractère orageux. Les rafales se maintiennent et peuvent atteindre 80 kilomètres par heure sous les orages.► TempératuresPas de grand changement côté températures, avec des minimales de 13 à 17°.Les maximales s’échelonnent de 20 à 27, soit 2° au-dessus des moyennes.► DimancheS'installe un classique ciel de traîne, alternant éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses, qui s'estompent par l'ouest en cours d'après-midi. Les températures sont quasi-stationnaires et on observe encore quelques rafales côtières.► LundiLe temps reste mitigé, mais nous restons au sec, avant l'arrivée d'une nouvelle dégradation en fin de journée.► MardiLa dégradation s'évacue laissant un nouveau ciel encombré, avant l'arrivée de la dégradation suivante en fin de journée. Minimales 13 à 17, maximales en hausse avec 22 à 32 du nord au sud.► La météo des plagesOn ne va pas se mentir, la journée ne sera pas franchement paradisiaque sur nos belles plages.Dès le matin, le ciel est nuageux, voire très nuageux, et, après une bien relative embellie en début d'après-midi, les nuages et les pluies reprennent le dessus à l'approche de la dégradation qui arrive dans la soirée. Les maximales sur le sable sont néanmoins en légère hausse : 20° à Wimereux, 22 pour Malo-les-Bains et Cayeux-sur-Mer, 18 ou 19 dans l'eau.Le vent de sud-ouest est, lui aussi, de la partie, 15 à 20 nœuds, temporairement 25 dans l'après-midi de la frontière belge au cap Gris-Nez. La mer peu agitée à agitée près des caps.L'indice UV affiche un modeste 3 sur la côte d'Opale, 5 sur la baie d'Authie et la mer du Nord.► La qualité de l'airElle reste bonne ce samedi sur les Hauts-de-France, les concentrations en ozone diminuant en raison de la couverture nuageuse persistante.Le risque d'allergies au pollen est moyen cette semaine : si vous êtes allergiques, il est conseillé de rincer vos cheveux après une sortie, car les pollens s'y déposent facilement.Texte : Paul Renard