Météo France : les prévisions pour ce samedi 25 mai (et pour les prochains jours)

Samedi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours





Dimanche

Lundi

Mardi



Qualité de l'air dans les Hauts-de-France

Comme prévu de l’air plus humide en provenance des îles britanniques a gagné notre région dans la nuit. La météo ce matin sera encore à peu près clémente, avec des éclaircies au sud du territoire, tandis que près des frontières ce sera déjà plus nuageux, selon Météo France.Dans la journée, la masse d’air se fait plus instable. Hormis sur les côtes, le ciel sera bien encombré avec des nuages qui bourgeonnent et des averses qui se déclenchent. A noter qu’un coup de tonnerre n’est pas exclu à l’est d’une ligne Valenciennes/Beauvais, associé à du vent.Les températures seront de saison, de 8 à 13 degrés8 à Valenciennes et Vieux Condé.10 à Compiègne et Soissons.Les maximales elles restent au-dessus des normales…20 à Saint Omer et Renescure.21 à Saint Quentin et Gauchy.On fêtera les mamans avec un ciel sec, mais partagé entre nuages et éclaircies. La pluie ne fera son retour qu’en soirée avec l’arrivée d’un nouveau front perturbé. Le vent soufflera cependant en rafales durant la journée, avec des pointes jusque 50/60 km/h sur l’ouest des départements côtiers.Températures de 9 à 21 degrés.Nous serons à l’arrière de cette instabilité, avec un temps de traine peu actif. Le ciel sera donc majoritairement partagé entre éclaircies et nuagesTempératures de 12 à 20 degrés…De l’air froid en altitude envahit notre région. La couche nuageuse sera donc bien épaisse, les précipitations seront nombreuses, et pourront par moment revêtir un caractère orageuxTempératures de 10 à 16 degrés.Samedi 25 mai, l'air sera de bonne qualité grâce à des concentrations en ozone plus faibles.Plus d'infos sur Atmo Textes : Thomas Leridez