Météo France : les prévisions pour ce samedi 26 janvier (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

C’est un samedi sous le signe des nuages qui nous attend. Dès ce samedi matin, nous sommes dans le secteur chaud de la perturbation arrivée hier (une perturbation se décompose en trois « temps » : le front chaud, le secteur chaud, puis le front froid avant de passer en règle générale à l’arrière sous un ciel de traîne).Le ciel est bien gris avec des petites pluies ou bruines passagères réduisant parfois les visibilités, tout comme les brumes ou brouillards qui ont pu se former notamment sur l’est de la région. Le vent orienté au sud-ouest est modéré avec déjà des rafales sur le littoral.Pas de changement côté ciel l’après-midi, seul le vent va se renforcer avec l’arrivée du front froid de la perturbation, qui donnera en cours de nuit prochaine des pluies plus marquées accompagnées de fortes rafales.Les températures au petit matin font un sacré « bond en avant » par rapport à ces derniers jours : 4 à 8°, idem pour la maximales bien au-dessus des valeurs de saison : 7° (à Maubeuge et Trélon) à 10° à Calais et Abbeville.Le redoux ne va pas durer la preuve avec ce qui nous attend dimanche !Classiquement, nous allons donc passer notre dimanche sous un ciel de traîne. Seulement avec de l’air froid en altitude qui va descendre sur la région directement en provenance d’Islande, la masse d’air va être instable !Le matin ciel variable, mais déjà des averses bien marquées sur la façade maritime, l’après-midi, averses pour tout le monde parfois accompagnées d’un coup de tonnerre et de grésil. Certes les averses vont devenir moins fréquentes en soirée mais elles pourront continuer sous forme de pluie voire de neige près des frontières en cours de nuit. L’après-midi le vent passera au nord-ouest, il soufflera en rafales de 70 à 90 km/h (voire 100 km/h sur le littoral de la mer du Nord en milieu de nuit suivante).Venons-en aux températures : au lever du jour,prévoit 5° à 7°, au meilleur de la journée (à midi) 6° à 8°, mais avec l’air froid d’altitude les thermomètres vont baisser pour afficher 2° à 4° en fin de journée !La fin du mois de janvier s’annonce donc froid et humide, autrement dit, nous n’en avons peut-être pas fini avec la neige !: ciel chargé en matinée, avec des pluies en se rapprochant du bord de mer, et déjà de la neige possible (pouvant blanchir les sols) sur l’est de la région. Dans l’après-midi petit mieux, les précipitations semblent s’estomper et les éclaircies revenir par l’ouest. Le vent sensible depuis la veille le sera encore le matin (rafales 60 à 80 km/h) il faiblira l’après-midi. Les minimales du jour iront de 1° à 3°, les maximales de 3° à 6°.devrait se dérouler sous un ciel nuageux à couvert avec en journée quelques précipitations (pluvieuses ou neigeuses mais éparses) des températures toujours « froides » 0° à -2° pour les minimales, 3° à 5° pour les maximales, nous surveillerons l’approche d’une perturbation qui pour le moment semble arriver en soirée. Elle pourrait être active, neigeuse, et si tel est le cas, nous aurions une nouvelle fois localement des cumuls significatifs. Elle sera aussi annoncée par des rafales autour de 70 km/h en soirée.