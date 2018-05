Météo France : les prévisions pour ce samedi 26 mai (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour se samedi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

De plus en plus chaud ce week-end ! Jusqu’à 30° par endroit aujourd’hui (voire localement 31° du côté de Soissons), mais encore et toujours nos sempiternels orages…Ce matin, quelques rares averses sont possibles de la Baie de Somme jusqu’aux caps. De même, nuages bas, brumes et brouillards se sont développés. Selon Météo France cette grisaille va se dissiper plus rapidement qu’hier et la matinée sera agréablement placé sous un ciel très ensoleillé et peu nuageux.Dans l’après-midi par le sud le ciel va se charger de nuages, des averses se développeront puis des orages (en fin d’après-midi) qui vont remonter jusqu’au sud du Pas-de-Calais sans toutefois les toucher car à l’heure où nous écrivons ces lignes les orages semblent épargner les départements du Nord, du Pas-de-Calais et une bonne partie de l’Aisne. Le vent d’est va se renforcer (20 km/h) et des rafales (40 à 50 km/h) sont possibles sous les orages.Il va faire chaud nous vous l’avons dit !Au lever du jour, les thermomètres affichaient déjà 12 à 14°. Très vite les valeurs vont vite augmenter pour atteindre 22 à 26° sur une large frange littorale, 27 à 30 et donc localement 31° sur le reste de la région. (Bien sûr sous les orages les valeurs perdront rapidement quelques degrés !).pour fêter les Mamans des Hauts-de-France nous conservons quasiment le même scénario… La journée commence bien mais assez vite les nuages bourgeonnent et donnent des averses qui deviendront orageuses plus rapidement (début d’après-midi ?) orages pouvant une nouvelle fois engendrer de forts cumuls et une activité électrique intense. Les températures minimales seront en hausse (17° en moyenne) les maximales connaitront un « léger fléchissement » (27° en moyenne)Hélas pournous allons rester dans la même lignée. Même si il est un peu « hasardeux » d’être très précis sur le temps de ces deux journées, l’instabilité se maintient, attendons-nous donc à des averses et encore des orages, mais tout ceci sera précisé dans nos prochains bulletins !