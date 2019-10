Météo France : les prévisions pour ce samedi 26 octobre (et pour les prochains jours)

© METEO FRANCE

Dimanche

Lundi

Mardi

On démarre ce week-end avec une matinée agréable et de belles périodes ensoleillées. Le ciel sera bien dégagé, mais accompagné d'un vent de secteur sud à sud-ouest, assez fort dès le lever du jour, jusqu'à 50 kmh dans l'intérieur des terres, et 60 voire 70 km/h sur le littoral et aux Deux Caps.Au fil des heures, l'ensoleillement du matin est contrarié par des nuages élevés. Ils envahissent petit à petit le ciel, avec l’arrivée d'une nouvelle zone pluvieuse par l'ouest. Elle ne devrait nous intéresser qu'a partir de la nuit suivante. Le vent sera encore sensible.Les températures minimales s'étendront de 10à 13 degrés. 11° à Compiègne et Crépy en Valois, 13° à Saint Omer et Renescure.Dans l'après-midi, les maximales sont douces, de 18 à 20°. Comptez 19° à Dunkerque et Cappelle-la-Grande, 20° à Beauvais et Reuil-sur-BrècheLa dégradation pluvieuse s'évacue vers l'est laissant un ciel généralement voilé. Le sud des Hauts-de-France restera malheureusement sous les nuages et la pluie. Le vent se sera calmé, mais il s'oriente au secteur nord. Ce qui va contribuer à rafraîchir l'ambiance : on attend 9° à 13.Le ciel se fera légèrement encombré, partagé entre nuages et éclaircies, mais à priori accompagné d’un temps sec. Côté températures, comptez 6 à 14°.On verra encore de la grisaille, avec des éclaircies au nord et quelques pluies attendues sur le sud de la région, associées à un vent de nord-est qui se fera parfois modéré. Les températures continueront de baisser, de 5 à 12°.