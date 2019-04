Météo France : les prévisions pour ce samedi 27 avril (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Pas la peine de sortir les shorts et autres tenues estivales cette semaine, l’ambiance va être fraîche contrairement au week-end dernier, selon Météo France ! « Hannah », la fameuse dépression à qui l’ont doit le report de la Parade Lille 3000 Eldorado, a circulé la nuit dernière au sud des Iles Britanniques et nous a apporté une onde pluvieuse, accompagnée de fortes rafales de vent que l’on retrouve ce matin.L’onde en elle-même nous quitte par l’est dans le courant de la matinée et laisse derrière elle un ciel de traîne qui va gagner l’ensemble de la région et qui donnera des averses parfois orageuses. Le vent est toujours présent, orienté au secteur ouest à sud-ouest il souffle en rafales de 60 à 80 km/h dans l’intérieur, 80 à 90 voire 100 km/h sur le littoral.L’après-midi se poursuit sous ce fameux ciel de traîne, accentué par de l’air froid présent en altitude, les averses vont ainsi se succéder, les plus fréquentes semblent toucher l’est des Hauts-de-France où un coup de tonnerre est encore à possible. Quant au vent passé à l’ouest, nord-ouest, ses rafales atteignent 70 à 90 km/h d’est en ouest, mais dans l’intérieur, sous les averses, peuvent aussi atteindre 90 km/h. Il ne faiblira qu’en cours de nuit prochaine.Les minimales restent légèrement supérieures au-dessus des normales et affichent 7 à 9°, les maximales c’est l’inverse elles baissent d’au moins quatre degrés par rapport à la veille 11 à 13°C.Toujours des conditions dépressionnaires, toujours de l’air froid en altitude…Le ciel chargé et humide du matin laissera un régime d’averses plus fréquentes l’après-midi surtout le long de la frontière belge, en soirée toutefois nous devrions par l’Oise et la Somme voir de belles éclaircies revenir. Le vent sera toujours de la partie, certes moins fort que la veille, mais ses rafales atteindront 40 à 50 km/h. Il fera frais également, minimales de 4 à 8°, maximales de 11 à 13°.Les deux derniers jours du mois d’avril semblent bénéficier de conditions météo plus clémentes puisque nous devrions retrouver des conditions anticycloniques. Soleil et nuages joueront à cache-cache et très localement de petites ondées pourront se développer, de belles éclaircies seront présentes mais dans le courant de l’après-midi le ciel deviendra certainement nuageux à très nuageux mais devrait rester sec. Minimales de 4 à 9°, maximales en hausse de 15 à 18°. (indice de confiance pour cette journée 4 sur 5)