Météo France : les prévisions pour ce samedi 27 juillet (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Après une journée de vendredi encore un peu lourde coté températures, changement radical de situation, avec des orages généralisés dans la nuit et qui concernent encore les Hauts-de-France ce samedi matin. Entre un front froid en altitude et l’air chaud coince en basses couches, la situation sera très instable.Dans l'après-midi, la pluie continue de tomber sur l’ensemble de la région, mais le risque d’orage se sera estompé. On continuera d’être attentifs aux cumuls de pluie. En 24h, il pourrait tomber plus de la moitié de ce qu’il tombe habituellement sur le mois de juillet.Après avoir battu à nouveau des records de chaleur la nuit dernière entre autres à Lille, Douai, Valenciennes ou encore St Quentin, Creil et Braisnes, retour à des niveaux de saison dès demain matin. 14 à 18 degrés attendus.En journée, maximales de 19 à 23 degrés…On aura quasiment perdu 20 degrés entre hier et demain…Maximales de 23 degrés à Lille et Senlis…Dimanche, nous restons sous l’influence de ce front qui ondule. Il finira par quitter la région en cours d'après-midi. Le temps alternera donc entre nuages à l’ouest et précipitations éparses qui s évacuent par l’est. Le vent reste sensible avec quelques pointes possibles. Températures de 16 à 24 degrésLundi, journée généralement nuageuse, avec des éclaircies timides le matin, qui se feront plus larges en fin de journée. On notera aussi quelques rafales de vent jusque 50 km/h. Températures de 15 à 24 degrés.Et puis mardi, journée à nouveau perturbée, avec la remontée d’une dépression par le sud-ouest de la région. Bref un temps instable. Températures de 14 à 24 degrés.