Météo France : les prévisions pour ce samedi 27 juin (et des jours à venir)

Ce samedi

Les températures

À compter d’aujourd’hui les Hauts-de-France se retrouvent sous l’influence d’un minimum dépressionnaire centré sur les Îles Britanniques et qui va nous « envoyer » une succession de fronts pluvieux plus ou moins marqués.Ce matin le ciel est quand même plutôt ensoleillé pour débuter la journée, même si ça et là quelques plaques de nuages sont présentes. Dans le courant de la matinée, le ciel va se charger par l’ouest et apportera des pluies faibles.Dans l’après-midi, l’envahissement nuageux et les averses faibles se poursuivent en attendant le passage du front en fin d’après-midi et en soirée, front qui délivrera des averses plus marquées accompagnées d’un renforcement du vent (rafales de 50 à 60 km/h)

Bien qu’en baisse les températures restent supérieures aux valeurs de saison : Météo France annonce 15° à 17° pour les minimales et 21° à 26° pour les maximales.

Les prévisions

Dimanche

Lundi

Mardi

Qualité de l’air

Tous au régime… d’averses ! L’air froid de la perturbation nous laissera dans un ciel de traîne avec alternance d’éclaircies de passages nuageux et d’averses. Ceci dit, il semblerait que dans l’après-midi il y ait un léger mieux puisque l’ambiance devrait redevenir plus lumineuse et les averses s’estomper petit à petit. Le vent restera modéré (rafales de 50 à 60 km/h) et les températures « rentreront dans le rang » : Minimales de 11° à 14°, maximales de 19° à 23°.Pour entamer la 27ème semaine de l’année peu d’évolution. Nous serons toujours sous ce fameux ciel de traîne mais à priori moins actif que la veille. Belles éclaircies le matin dans un ciel variable, et des averses qui se développeront sous les nuages les plus épais l’après-midi. Le vent sera toujours sensible, surtout à l’ouest du Pas-de-Calais où ses rafales atteindront 60 à 70 km/h. Côté températures elles baisseront encore : 9° à 12° le matin, 18° à 22° l’après-midi.C’est un ciel le plus souvent nuageux avec de petites pluies faibles et éparses qui nous tiendra compagnie, le vent sera toujours de la partie et les températures seront identiques à celles de lundi.La baisse des températures va limiter la formation d’ozone, et grâce à cela nous retrouvons un air de bonne qualité sur l'ensemble de la région.Comme chaque fin de semaine avec ATMO Hauts-de-France, le point sur les risques allergiques : la semaine prochaine, le risque d'allergies aux pollens restera moyen, avec des graminées qui pourront encore gêner les allergiques lors des journées plutôt ensoleillées.