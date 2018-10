Météo France : les prévisions pour ce samedi 27 octobre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

C est un week-end maussade qui nous attend, avec la nuit dernière, des averses qui se sont développé sur la frange littorale. Des précipitations qui, ce samedi matin, gagneront petit à petit l’intérieur…Et à l'avant de tout cela, un temps chargé mais sec, selonDans l'après--midi, le ciel se fait toujours encombré avec un risque d averses éparses partout, sans doute plus marquées et fréquentes en se rapprochant du littoral, où un coup de tonnerre et du grésil ne sont pas exclus…Le vent peut être temporairement assez fort avec des rafales toute la journée jusque 50 voire 60 km/h.Pour les températures, il faut se préparer au retour des gelées…2 degrés seulement pour Arras et au Mont Saint Eloi. 2 toujours à Valenciennes et Saint Saulve.Les maximales, elles, sont en baisse aussi, de 9 à 11 degrés. 10 à Saint Omer et Longuenesse. 11 à Calais et Saint Inglevert.dans les Hauts-de-France, les pluies disparaissent temporairement. La matinée est calme. Au fil des heures toutefois, la même perturbation que vendredi fait son retour. La couverture nuageuse s'épaissit donc, et finit par donner quelques gouttes en toute fin de journée. Le vent sera encore bien sensible, avec des pointes jusque 70 km/h.Et on observera des températures à 1 chiffre le matin comme l'après-midi de 2 à 9 degrés.En nuit de dimanche à, aux heures les plus froides,, mais pas de tenue au sol attendue. Pour démarrer la semaine, on retrouvera un ciel encombré et gris, avec de petites pluies faibles et toujours un peu de vent. Températures de 3 à 7 degrés.Et puis, le ciel restera changeant, avec des averses, en atténuation dans l'après-midi par la Picardie. Températures de 3 à 9 degrés.