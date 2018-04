Météo France : les prévisions pour ce samedi 28 avril (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Malgré la présence d’une dépression sur le sud-est de l’Angleterre, nous bénéficions de la protection d’une dorsale anticyclonique. Après une nuit marquée par des averses généralisées, nous retrouvons au lever du jour un ciel changeant, alternant belles éclaircies et passages nuageux porteurs de rares et faibles précipitations, principalement sur la frange littorale. Notons également le flux de sud-ouest modéré qui pousse en rafales de 40 à 50 kilomètres par heure sur la façade ouest.Pas de grand changement dans l’après-midi où nous conservons ce ciel changeant, accompagné de rares ondées sous les nuages les plus menaçants.Avec 8 à 10°, les minimales sont, dès potron minet, conformes aux normales,…… ainsi d’ailleurs que les maximales qui affichent 13 à 17°., une dépression sur le sud-ouest de la France engendre une remontée pluvio-instable. Dès la matinée, le ciel est chargé et pluvieux, et, dans l’après-midi, la situation devient plus chaotique, avec des précipitations plus soutenues, souvent accompagnées d’un coup de tonnerre, et dont on surveillera les cumuls qui peuvent atteindre 10 à 20 millimètres.Une situation qui va ensuite perdurer pour, le tout accompagné d’une baisse sensible des températures.