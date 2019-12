Météo France : les prévisions pour ce samedi 28 décembre (et la fin de l'année 2019)

© METEO FRANCE

Les prochains jours

En cours de nuit, les conditions anticycloniques et la masse d’air très humide ont généré des visibilités réduites avec la formation de brumes quasi-généralisées dans les terres.Néanmoins, le flux d’Est n’est pas assez faible pour générer des brouillards denses. Ces brumes vont tarder à se dissiper, donnant une impression de grisaille qui perdure durant toute la matinée.Les heures défilent sous un ciel encore très chargé à l’ouest, mais il semble qu’une amélioration se profile par l’est avec le retour des éclaircies, le flux variable faible est orienté à l’Est dans les terres et contribue ainsi à assécher la masse d’air.Les minimales sont en baisse, mais restent encore toutes positives, de 1° dans l’Avesnois à 6 au littoral.Les maximales sont elles aussi revues à la baisse et rejoignent peu ou prou les moyennes de saison avec 6 à 9., les conditions anticycloniques persistent, l’humidité résiduelle s’est peu à peu dissipée et le ciel se fait bien lumineux dès la matinée après disparition rapide des rares brumes matinales.Contrepartie hélas de ce beau temps : la chute des températures, notamment des minimales qui annonce quelques gelées dans les terres, notamment sur le sud picard.Pas de changementoù le beau temps froid d’hiver se maintient. Attention toutefois aux gelées du matin dans les terres.Enfin le dernier jour de l’année voit le retour des nuages, annonciateurs d’un nouvel épisode perturbé, mais sous des températures en hausse !