Météo France : les prévisions pour ce samedi 28 mars (et les prochains jours)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

Les conditions anticycloniques perdurent aujourd’hui. Toutefois, selon Météo France, la masse d’air est un peu moins sèche, et cet apport d’humidité favorise la formation de nuages qui occupent le ciel de la région ce matin, mais aussi sans doute quelques brumes ou brouillards par endroits (Aisne et Avesnois).Sur le nord le soleil pourrait rester bien matinal et réussir à « faire fondre » les nuages au fil de la matinée. Le vent souffle déjà sur les côtes, rafales de 30 à 50 km/h.Pour l’après-midi, le ciel sera équitablement partagé entre soleil et nuages, sauf sans doute sur le sud-ouest de la région, voisine avec la Normandie. Le vent se renforcera partout, 40 à 50 km/h dans l’intérieur, 50 à 70 km/h sur la côte, et ces rafales atteindront 80 km/h sur les caps en soirée.Grâce aux nuages de la nuit, les minimales remontent bien : 1° à 5° dans l’intérieur, 7° et 8° en bord de mer.Les maximales en profitent pour faire la même chose avec 11° sur la façade maritime et 13° à 16° sur le reste de la région. (Ceci dit, avec la bise qui se sera levée, le ressenti sera bien plus frais): l’anticyclone va se positionner entre l’Islande et la Grande-Bretagne. Conséquence : une masse d’air froid va descendre et va générer de l’instabilité en Mer du Nord.Notre journée dominicale sera donc plus fraîche, mais aussi venteuse (rafales de 60 à 90 km/h du sud au nord de la région), et même si les éclaircies semblent prédominer, on ne peut exclure des averses, principalement côtières, qui pourraient prendre un caractère « hivernal » avec du grésil voire quelques flocons. Les températures repartiront à la baisse: belles éclaircies le matin, plus de nuages l’après-midi qui peuvent par endroit délivrer quelques averses. Bien qu’encore sensible, le vent sera nettement moins fort que la veille, et les températures perdront encore quelques degrés.: même type de temps que lundi, mais peu de vent, quand aux températures, l’ambiance redeviendra froide avec des gelées matinales généralisées.