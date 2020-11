Météo France : prévisions pour ce samedi 28 novembre et pour les prochains jours

La météo à la télévision régionale

► SamediEn ce 333ème jour de l’année, comme hier, la matinée débute avec des visibilités médiocres sur toute la région.Les brouillards les plus denses sont ce matin, selon Météo France, sur les deux tiers ouest des Hauts-de-France.Plus à l’est, ce sont plutôt des brumes que vous devriez croiser sur votre chemin. C’est pour cela que normalement, c’est par l’est que l’amélioration va arriver !En fin de matinée si tout se passe bien, le département de l’Aisne va retrouver des éclaircies, tandis qu’ailleurs c’est la grisaille qui va résister.Dans l’après-midi nous pouvons tout de même espérer une belle amélioration avec le retour du soleil sur l’ensemble de nos départements.L’atmosphère redeviendra brumeuse en cours de nuit suivante.► TempératuresLes températures minimales s’échelonnent de -1° à 4° dans les terres (localement on peut descendre jusque -2°) et de faibles gelées sont possibles au sud d’une ligne Amiens/Saint-Quentin.L’après-midi, si le soleil se montre généreux avec nous, les maximales vont un peu remonter par rapport à hier pour atteindre 9° à 12°.► DimancheEncore et toujours des brumes, brouillards nuages bas pour commencer la journée.À priori, la grisaille sera moins tenace et le temps devrait plus vite évoluer vers un ciel relativement bien dégagé même si sur le Nord et le Pas-de-Calais les nuages seront sans doute plus nombreux.Le vent orienté au nord-est va maintenir une alimentation en air "nordique" ce qui aura pour effet de faire baisser les températures, les gelées matinales seront plus fréquentes et les maximales tourneront autour de 6°.► LundiOn prend les mêmes et on recommence !L’anticyclone va encore plaquer l’humidité au sol, donc grisailles généralisées, voire brouillards parfois givrants dans les zones les plus froides.Les visibilités vont lentement s’améliorer, mais dans le même temps, une perturbation faiblement pluvieuse va descendre par la mer du Nord, nuages et petites pluies vont s’enfoncer vers le sud en journée pour gagner l’Ile de France en soirée.L’atmosphère restera bien fraîche le matin (-1° en moyenne) les maximales gagneront un petit degré (7°).► MardiLe premier jour du mois de décembre s’annonce agréable et plus doux. Nous serons à l’arrière de la dégradation sous un ciel de traîne peu actif. Le vent orienté plein nord soufflera modérément.► Qualité de l’airLes conditions de dispersion des polluants ne sont pas suffisantes pour diminuer le taux de particules PM10 dans l'atmosphère.L'épisode de pollution se poursuit donc sur le Nord et le Pas-de-Calais.La qualité de l'air devrait être moyenne sur le littoral et de médiocre à mauvaise sur le reste des Hauts-de-France. Retrouvez toutes les informations sur la qualité de l'air sur le site www.atmo-hdf.fr Texte : Anne-Sophie RoquetteRendez-vous ce samedi à 15H15 pour une émission spéciale 70 ans de la télévision régionale.Et en attendant, un petit bonus : La météo à la télévision régionale ;-)