Météo France : les prévisions pour ce samedi 29 décembre (et pour la fin de l'année)

Ceci dit, contrairement à vendredi, les brouillards ne devraient pas être givrants, mais toujours localement denses. Ils se dissiperont très lentement, mais pourraient être accompagnés de quelques gouttes.Dans l’après-midi,avec un ciel encore très encombré, où le risque de bruines se maintient. Quant aux problèmes de visibilité, ils persisteront essentiellement dans le sud du territoire avec des bancs de brumes encore présents.Au petit jour, les températures retrouvent des niveaux de saison : 1° pour Amiens et Lille, 2 pour Abbeville et jusqu'à 7 à Dunkerque...Pour les maximales, avec la couverture nuageuse,: 7° à Hirson et Wimy, 10° à Lille et Valenciennes, 12° à Calais.En ce qui concerne les derniers jours de 2018 dans les Hauts-de-France :, on conserve nos conditions anticycloniques d'hiver, avec toujours un risque de brouillards localisé dans le sud picard.Quelques gouttes peuvent toujours accompagner les nuages les plus denses. En revanche,Pour les températures, comptez 5 à 10 degrés.Laqui s'évacuera par les frontières en début de matinée. En journée, le ciel reste bas et lourd, même si le soleil tentera quelques percées. Les températures, elles, s'élèveront de 6 à 10 degrés.t : brumes, bancs de brouillards et nuages tenaces seront au rendez-vous, avez des températures allant de 5 à 9 degrés.