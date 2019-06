Météo France : les prévisions pour ce samedi 29 juin (et pour les 3 prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Côté ciel aujourd’hui rien de nouveau ! Le soleil va briller en maître du matin au soir dans un ciel bleu azur, selon Météo France. En revanche, il faut profiter de la relative fraîcheur matinale (14 à 18°) car les maximales vont reprendre de la vigueur. En effet, le vent installé aujourd’hui au secteur sud-est va réchauffer l’atmosphère et toute la région passera la barre des 30 degrés sous abri !Météo France annonce 31 et 32° sur les côtes, jusqu’à 36° voire localement 37° sur le sud de la région ! Fort heureusement, cette chaleur ne va pas durer., la situation générale va enfin évoluer un peu. L’anticyclone centré sur l’Europe va se décaler à l’est, et nous allons nous retrouver sous l’influence d’une zone dépressionnaire située au nord de la Grande-Bretagne.Certes le temps va rester bien ensoleillé, mais les nuages vont revenir.De rares ondées éparses sont même envisagées à l’heure qu’il est sur l’est de la région dans l’après-midi. le vent aura basculé à l’ouest il sera faible à modéré, un peu plus soutenu en bord de mer.Quant aux températures si la baisse n’est pas évidente le matin (16 à 19°) nous allons le remarquer l’après-midi avec 20 à 23° le long du littoral et 23 à 28° dans l’intérieur.le soleil sera toujours de la partie, partageant son espace avec quelques nuages sur les côtes, et les températures seront de saison : Minimales de 12 à 15°, maximales de 19 à 25°.encore et toujours du soleil et des températures un peu plus fraîches que la veille (13° et 22° pour les moyennes). L’indice de confiance pour cette échéance est de 4 sur 5.