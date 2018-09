Météo France : les prévisions pour ce samedi 29 septembre (et pour les prochains jours)

Températures

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Notre week-end va démarrer avec un anticyclone qui se positionne sur le nord des Hauts-de-France. Il bloque ainsi toutes les perturbations venues de la Mer du Nord. Conséquence : un temps sec dès le lever du jour, et tout juste quelques nuages élevés qui tapissent le ciel, selonEn journée, les conditions anticycloniques se maintiennent. Malgré les hautes pressions,. Cela n'empêchera pas la luminosité.Avec notre ciel dégagé et le flux de nord, les températures minimales sont en baisse : de 4 à 9 degrés 6 à Lille et Tourcoing 9 à Boulogne et Wimereux.Dans l'après-midi, les maximales sont elles aussi en dessous des normales de saison : de 16 à 18 degrés 16 à Calais et Marck, 17 à Valenciennes et Saint Amand les Eaux., on garde notre situation anticyclonique, mais une petite dégradation nuageuse arrive quand même à nous aborder. Du coup le temps sera variable dans l'ensemble, avec une tendance tout de même à l’ensoleillement. A noter toutefois que les nuages dimanche après-midi feront jeu égal avec le soleil, à l'avant d'une perturbation pour la nuit.Températures de 4 à 17 degrés., le front perturbé nous aura quitté, on se retrouvera avec un ciel de traîne. Une traîne plus active le matin, avec plus de nuages et des averses qui devraient concerner essentiellement l'est du territoire.Températures de 8 à 14 degrés., une nouvelle dégradation nous arrive des îles britanniques, avec un ciel plus chargé que les jours précédents, et sans doute davantage de pluies aussi.Températures de 6 à 17 degrés.