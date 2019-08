Météo France : les prévisions pour ce samedi 3 août (et les jours suivants)

Les prévisions pour les jours suivants

Ce matin, le ciel se charge progressivement sous l’influence d’un flux de nord qui ramène sur les Hauts-de-France une masse de nuages bas par le nord. On retrouve ces stratus au lever du jour, tandis que, sur les départements picards, la couverture nuageuse reste plus légère.L’évolution diurne est favorable, et au fil des heures, les nuages bas se désagrègent, laissant place à quelques cumulus en basses couches, mais le ciel est parfois occulté par un voile de cirrus qui gagnent par l’ouest. Rien de bien inquiétant toutefois et, au final, l’impression générale est plutôt agréable.Sous les nuages, les minimales paraissent parfois un peu fraîches. Elles sont pourtant de saison, de 12 à 17° du sud au nord.Les maximales sont, quant à elles, stationnaires : 21 ou 22° au littoral, 23 à 27 dans les terres.Dimanche, avec l’approche d’une zone dépressionnaire vers l’Irlande, le flux bascule au sud-est, en marge d’une perturbation qui se manifeste sur la région par un ciel peu nuageux en basses couches, mais occulté par un large voile de cirrus qui altèrent quelque peu l’impression de beau temps.Ce flux nous amène une masse d’air plus chaud, et les maximales s’en ressentent, avec 28° sous abri en moyenne.Lundi, la dépression pilote une dégradation peu active et les premières ondées abordent le littoral en soirée pour nous laisser un ciel de traîne mardi, où le parapluie est vivement recommandé !