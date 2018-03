Météo France : les prévisions pour ce samedi 3 mars (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La vigilance orange aux pluies verglaçantes émise par Météo France est levée partout dans les Hauts-de-France. Ce qui ne vous empêchera pas d'être très prudents si vous devez rouler. Cette nuit, les éclaircies nocturnes sur les 2/3 nord des Hauts-de-France ont favorisé en 2è partie de nuit la baisse des températures, la formation de brumes et brouillards, et également un phénomène de regel rendant localement les sols glissants. Et ce matin, on retrouvera un ciel qui se charge progressivement à l'approche d'une perturbation.Dans l'après-midi, les pluies arrivées par le sud poursuivent leur chemin vers le nord, mais ne quittent les frontières belges qu'en soirée…A l'arrière, on retrouvera un temps couvert avec quelques éclaircies qui peuvent revenir. Le vent reste sensible autour de 50 km/h.Les températures demain matin seront bien moins froides que les jours précédents, de -2 à 1 degré. -2 à Lille et Tourcoing. 1 à Boulogne et Le Touquet.Dans l'après-midi, les maximales sont plus douces et se rapprochent des normales, de 7 à 10 degrés. 7 à Saint Omer et Zudausques. 9 à Valenciennes et Vendegies sur Ecaillon.Pour la suite,le corps pluvieux de la perturbation de samedi s'étend encore en mi journée sur les 2/3 ouest des Hauts-de-France et à l avant on retrouve des pluies faibles. Dans l'après-midi, ce sera l'inverse. Les pluies modérées concerneront l'est des Hauts-de-France, tandis qu a l arriere la situation se calme et on peut espérer quelques trouées. Températures de 2 à 12 degrés, le ciel se fait un peu nuageux le matin, mais par évolution diurne, les éclaircies font leur retour. Les températures seront davantage dans les normales, de 1 à 10 degrésEt puis, malheureusement, un nouveau flux perturbé d'ouest génère un temps pluvio-nuageux. Températures de 2 à 11 degrés.