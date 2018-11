Météo France : les prévisions pour ce samedi 3 novembre (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Nous allons conserver un régime de hautes pressions pour les jours à venir, selon! Toutefois, poussé par une dépression très creuse entre les îles Britanniques et l’Islande, l’anticyclone se décale légèrement vers l’est.Seule conséquences notable : l’apparition de nuages élevés sur la façade ouest, et le basculement du flux au secteur sud. Mis à part cela, le soleil domine largement la situation dès la matinée ce samedi, et il va continuer à le faire durant l’après-midi, malgré la présence de ce voile en altitude, plus ou moins épais, mais qui ne vient pas gâcher l’impression générale de beau temps !Les éclaircies nocturnes favorisent toutefois une nouvelle baisse des minimales, qui affichent dans les terres – 2 à 0°, ce sont les plus froides relevées depuis le début de l’automne.Les maximales, quant à elles, restent quasi-stationnaires, avec 10 à 12°.l’anticyclone désormais positionné sur l’Allemagne nous protège toujours, mais le flux de sud amène une masse d’air plus doux et plus humide, favorisant une remontée des températures, mais aussi la formation de grisaille au lever du jour et l’arrivée de nuages bas par le sud des Hauts-de-France.Ce scénario va se répéter quasiment à l’identique, mais sous des températures qui grimpent encore : 6° au petit matin, 17 dans l’après-midi, et enfin, le ciel se fait plus variable, notamment à l’ouest, sous des minimales qui remontent encore, 9° en moyenne !