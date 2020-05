Météo France : les prévisions pour ce samedi 30 mai (et les prochains jours)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite



Qualité de l’air

Rien de neuf côté météo ! Même si l’anticyclone se décale vers la Scandinavie en faiblissant légèrement, c’est toujours le soleil qui garde les clefs du ciel, annonce Météo France !Ce samedi matin il brille sur toute la région, accompagné d’un vent orienté à l’est-nord-est faible à modéré.Dans l’après-midi, quelques nuages élevés vont circuler sur l’est de notre territoire. Quant au vent, il sera plus marqué : 30 km/ dans l’intérieur, 40 à 50 km/h sur la façade maritime.Les températures du jour repartent à la hausse (et ce n’est que le début !). Météo France annonce ce matin 8° à 12° dans l’intérieur et 10° à 15° sur la côte, où il fera 21° à 24° cet après-midi et 24° à 26° sur le reste de la région.: encore du très beau temps ! Toujours quelques nuages élevés en promenade sur l’est, ainsi qu’un vent qui soufflera modérément. Minimales de 10° à 14°, maximales de 20° à 24°.: le premier du mois de juin conserve ces conditions météorologiques estivales. Outre le soleil, les températures reprendront leur ascension : 10° à 15° au petit matin, 20° à 23° sur la côte et 24° à 26° dans l’intérieur l’après-midi. (Vent à 30 km/h sur l’ensemble des Hauts-de-France).: toujours aussi beau et encore plus chaud ! Les thermomètres le matin afficheront 14° à 15°, 22° à 24° l’après-midi en bord de mer, et 25° à 29° dans l’intérieur ! Le vent sera faible dans les terres où il va donc faire très chaud, il soufflera à 30 km/h sur le rivage.La qualité de l'air devrait être bonne sur la majeure partie de la région, mais moyenne dans le département du Nord, avec des conditions météo qui feront augmenter les concentrations en ozone.Atmo Hauts-de-France nous rappelle, si nous prenons la route en ce long week-end (dans la limite des 100 kms), qu'une conduite souple permet de réduire notre consommation de carburant et ainsi que les émissions de polluants de notre véhicule.