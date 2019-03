Météo France : les prévisions pour ce samedi 30 mars (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Tout comme vendredi, la journée débute avec par endroit des brumes, bancs de brouillard (surtout sur le nord et l’ouest de la région) tandis qu’ailleurs le soleil est déjà très présent. Heureusement, selon, cette grisaille matinale va vite se dissiper laissant ainsi tous les habitants desprofiter d’un bel ensoleillement !Encore une fois dans l’après-midi des nuages vont bourgeonner dans les terres (surtout sur le centre du Nord et du Pas-de-Calais), le ciel sera un peu plus variable puisque accompagné de passages nuageux mais on peut affirmer sans se tromper que le dernier samedi du mois deva rester très agréable !Très agréable et quasi digne d’un mois de mai en ce qui concerne les températures maximales. Les minimales sont de saison, 3 à 6° dans l’intérieur, 6 à 8° sur les côtes, mais les maximales sont 4 à 5° supérieures aux valeurs de saison avec 17 à 20° dans les terres, et 13 à 15° sur la façade maritime.nous serons passés à l’heure d’été, mais le temps va changer légèrement. Les pressions vont baisser, et ce sont les nuages qui vont « reprendre le pouvoir». Plus nombreux sur l’ouest le matin, laissant passer de timides éclaircies sur le reste de la région, ils vont se décaler vers le sud de la région l’après-midi et pourront même en se rapprochant de l’Ile de France lâcher une petite averse, alors que plus au nord il y aura quand même de belles éclaircies.Notre journée dominicale sera donc un peu moins « printanière », d’autant plus que le vent de nord-est va s’inviter se renforçant le matin pour souffler en rafales de 30 à 50 km/h d’est en ouest l’après-midi, et que les températures commenceront à baisser 5 à 8° pour les minimales, 11 à 14° sur le nord-ouest de la région, 15 à 18° sur le sud-est pour les maximales.(et ce n’est pas un poisson d’avril !) sera placé sous le signe du soleil, pas ou très peu de nuages, nous garderons un vent sensible même si il va faiblir au fil des heures, ce vent toujours orienté au nord-est apportera de la fraîcheur puisque les minimales iront de 2 à 4° et les maximales de 11° près des côtes à 16° dans l’intérieur.Enfin la tendance pourlaisse entrevoir un net changement de nos conditions météo. Par l’ouest arrivera une dégradation en journée. Le ciel va s’ennuager puis le temps va devenir instable avec des timides éclaircies et quelques orages, orages dont la virulence sera à préciser dans nos prochains bulletins, et qui seront accompagnés de rafales de vent. (Indice de confiance pour cette échéance 3 sur 5).