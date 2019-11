Météo France : les prévisions pour ce samedi 30 novembre (et pour les jours suivants)

Températures



Les prochains jours

Après une nuit passée sous un ciel généralement clair, les températures en ont profité pour baisser, et localement, bancs de brumes ou de brouillard se sont formés. Toutefois la matinée s’annonce ensoleillée, même si sur l’est de la région, des passages nuageux sont annoncés. Le vent s’est orienté à l’Est-Sud-Est, il est faible à modéré de l’intérieur vers les côtes.Les températures minimales ont bien baissé par rapport à ces derniers jours. Gelées (ou phénomènes de regel) vont toucher une bonne partie des Hauts-de-France et c’est parti pour quelques jours ! Les températures minimales, dès l’aube, affichent -2° à +1° (sous-abri) dans l’intérieur, et 3° à 5° sur la façade maritime.Notre après-midi s’annonce très ensoleillée, ce n’est qu’en soirée que le ciel va se couvrir à l’approche d’une perturbation (pluie et neige dans la nuit ?). Le vent est toujours de la partie (20 à 30 km/h) et ne va pas nous aider à ressentir les effets du soleil car les températures maximales sont aussi en baisse : 6° à 9°., pour le premier jour de l’hiver météorologique, nous allons nous réveiller sous les nuages de la perturbation. Il va pleuvoir faiblement sur la majeure partie de la région, mais ces pluies pourront parfois être modérées notamment sur le sud des Hauts-de-France. Avec les températures « hivernales » le matin, des flocons peuvent se mêler à la pluie. L’après-midi nous apportera une amélioration avec le développement d’éclaircies, hormis sur l’est, où les nuages risquent de faire de la résistance et donner encore quelques ondées. Le vent orienté au Nord-Est sera modéré (30 km/h). (1° à 5° pour les minimales, et 6° à 8° pour les maxis) La 49semaine de l’année devrait débuter avec des conditions météo plutôt clémentes., éclaircies et passages nuageux alterneront, sur l’ouest quelques averses sont possibles. Minimales de -1° à 0°, maximales de 7° à 9°., après dissipation des quelques grisailles matinales, nous devrions rester au sec avec peut-être un ciel plus chargé de nuages sur l‘est de notre territoire, mais toujours dans la fraîcheur : 0° à 2° le matin, 5° à 7° au meilleur de l’après-midi.