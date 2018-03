Météo France : les prévisions pour ce samedi 31 mars (et pour tout le week-end de Pâques)

Les prévisions de Météo France pour ce samedi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Carte Météo France pour ce samedi matin

Carte Météo France pour ce samedi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Quel temps pour votre week-end de Pâques ? Voici ce que prévoit Météo France.Allez, commençons par la matinée de ce samedi qui va se dérouler sous un ciel changeant sur l’est (offrant des éclaircies bien agréables), et plus nous irons vers l’ouest, plus le ciel sera chargé de nuages lâchant quelques averses. Le vent est orienté au sud et il est faible.Dans l’après-midi,Ces précipitations semblent rares sur le littoral de la Manche, où des éclaircies pourraient même se développer. Quoiqu’il en soit, en fin d’après-midi début de soirée, c’est bel et bien par l’ouest de la région que le ciel va s’éclaircir ! Notez également sous les averses (et les orages !) que le vent soufflera en rafales voisines de 50 km/h.! Les minimales sont de l’ordre de 1° à 3° dans l’intérieur, les maximales de 9° à 12°.va débuter avec un ciel bien encombré et encore quelques gouttes. Vivement l’après-midi car si les prévisions se confirment, le soleil va tenter de revenir par le sud de la région, allez on y croit ! De même que pour les températures, si tout va bien, ce dimanche sera pour le dernier jour sous les normales de saison (pour le moment)! (4° pour les minis, 10° pour les maxis)nous commencerons la journée sous les nuages d’une perturbation arrivée durant la nuit, bien sûr il y aura aussi un peu de pluie… En matinée les pluies régresseront vers le l’ouest, et l’après-midi quelques ondées persisteront dans un ciel généralement très nuageux. Je vous le disais les températures vont enfin remonter, la moyenne des minimales sera de 4° et celle des maximales de …14° quelle douceur !! Et ce n’est pas terminé !Puisque le lendemain (donc) nous serons largement au-dessus valeurs généralement observées à cette période de l’année 10° le matin, 17° l’après-midi (4 à 5° au-dessus des moyennes !!) Quant au ciel il sera changeant, accompagné d’averses rares le matin, plus fréquentes l’après-midi.