Météo France : les prévisions pour ce samedi 4 avril (et les jours suivants)

Les prochains jours

Il va falloir faire preuve de volonté pour résister à la tentation de sortir profiter du beau temps du week-end. Ce matin, la région se réveille dans la brume et le brouillard. Ils se sont formés durant la nuit, et vont lentement se dissiper dans la matinée pour ensuite laisser passer des éclaircies entre les nuages.Dans l’après-midi, un temps printanier s’impose, de plus en plus de soleil et de moins en moins de nuages. Le vent est faible du matin au soir.Les minimales de ce 4 avril évoluent de 0° à 4° dans l’intérieur, de 4° à 6° sur la côte.Les maximales montent bien pour nous offrir 14° à 17°.: C’est la journée où il va falloir garder la raison ! En effet la tentation va être grande pour celles et ceux qui n’ont ni balcon, ni terrasse, ni jardin… Nous profiterons du soleil qui illuminera nos intérieurs…Quant à celles et ceux qui ont un petit jardin, ce sera la journée pour s’installer en famille sur la terrasse. Soleil du matin au soir, et maximales dignes d’un mois de mai : 19° à 21° (en revanche ce sera encore un peu frais le matin 3° à 5°)Le vent toujours au sud-est commencera à se renforcer sur la côte (quelques pointes autour de 40 km/h).: La quinzième semaine de l’année va débuter avec un soleil très généreux le matin, puis des nuages vont arriver, ils seront de plus en plus nombreux, pour cause, une dégradation faiblement pluvieuse va arriver par le sud-ouest et gagnera toute la région dans le courant de l’après-midi. Minimales de 8° à 10°, maximales de 17° à 19°.: Si cela se confirme nous devrions avoir encore une très belle journée après dissipation des grisailles matinales et des températures toujours bien agréables !