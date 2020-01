Météo France : les prévisions pour ce samedi 4 janvier (et pour les prochains jours)

Les températures



Les jours suivants

Changement d’ambiance ce week-end avec des conditions qui se font anticycloniques, associées à une masse d’air qui s'assèche. C’est donc une belle matinée qui nous attend dès le lever du jour ce samedi. A la différence des jours précédents, très peu de grisaille au réveil.La bonne nouvelle, c’est que cela se poursuit dans l'après-midi. Le soleil domine le ciel de la région. Quelques nuages toutefois pourront circuler dans le sud de la Picardie. Le vent lui peut pousser par moment en pointes mais rien d exagéré.Les températures samedi matin varient entre 0 et 3 degrés dans les terres, autour de 5 ou 6 degrés sur la côte. On note donc un risque de gelées et une possibilité de regel de l’humidité existante. Attention donc aux chaussées glissantes en Picardie.Les maximales, elles, sont 2 degrés au-dessus des normales, 7 à Laon et Crépy 9 à Dunkerque et Loon Plage., pas de changement. L’anticyclone restera centré sur nous. Le temps sera donc sec et assez lumineux, même si les grisailles matinales pourraient occuper le ciel en début de journée. Températures de 3 à 8 degrés., le temps est sec mais les nuages sont davantage présents en basse couche et on remarquera l’arrivée d’une perturbation en soirée., place à un ciel variable, partagé entre nuages et éclaircies, avec quelques gouttes faibles possibles sous les nuages les plus épais. Températures de 3 à 12 degrés