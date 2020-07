Météo France : prévisions pour ce samedi 4 juillet et pour les prochains jours

► SamediUne dépression circulant sur la mer du Nord nous apporte une perturbation qui hélas, va passer le week-end sur la région. Heureusement, elle est affaiblie par les pressions relativement élevées, mais quand même ! Pas de soleil aujourd’hui !Les nuages sont arrivés en cours de nuit, ils s’installent sur l’ensemble de notre territoire délivrant des pluies faibles plus ou moins continues, et sont accompagnés d’un vent de sud-ouest modéré à assez-fort avec des rafales de 40 à 60 km/h (voire 70 sur le littoral exposé), vent qui va se maintenir toute la journée et la nuit prochaine.Rien ne change pour l’après-midi, c’est toujours le gris et les petites pluies qui dominent.► TempératuresSeul changement avec l’arrivée de l’air chaud au cœur de la perturbation, les températures remontent. Météo France annonce 11° à 16° ce matin, et 18° à 24° cette après-midi.► DimancheLe feuilleton de la dégradation nous « offre » un second épisode ! Le ciel restera gris avec des petites faibles et éparses, et des rafales de 40 à 60 km/h dans l’intérieur (d’est en ouest), de 70 à 80 km/h sur le littoral. Pour espérer une amélioration il va falloir attendre le milieu, voire la fin d’après-midi, pour que le mauvais se décale vers l’est et que par l’ouest reviennent des éclaircies timides dans un premier temps, puis de plus en plus franches. Minimales de 14° à 17°, maximales de 20° à 26°.Comme un « pied de nez » la semaine prochaine va débuter sous de meilleurs auspices !► LundiLe temps sera ensoleillé, partagé entre nuages inoffensifs et soleil, le vent sera passé au secteur ouest-nord-ouest, quelques pointes autour de 40 km/h sont attendues. En revanche, la masse d’air sera un peu plus fraîche : 10° à 15° pour les minimales, 18° à 22° pour les maximales.► MardiAvec un indice de confiance de 3 sur 5, la journée semble quasi identique à la veille (même si les nuages peuvent être plus nombreux l’après-midi), ceci dit il y a une bonne nouvelle puisque le vent sera faible ! (Températures stationnaires)► Météo des plagesMalheureusement le ciel n’est pas clément aujourd’hui pour les « plagistes » ! Nuages, pluies faibles, vent…Profitez-en pour des visites « abritées », jouer à des jeux de société, aller au cinéma…. A moins que vous n’aimiez ce temps pluvieux et venteux ! A l’abri du vent il fera 18° et 20° sur les plages, tandis que l’eau est à 17° et 18°. Attention à la mer forte à agitée avec les rafales de vent (de 50 à 70 km/h).Pas ou peu de soleil, l’indice UV du jour est de 3 pour l’ensemble du littoral.► Qualité de l’airLa pluie et le vent attendus sur les Hauts-de-France permettront la dispersion des polluants, la qualité de l'air sera bonne encore aujourd’hui.Comme chaque samedi le point « allergies » avec ATMO Hauts-de-France :Le risque d'allergies aux pollens reste moyen, sur la région, avec des graminées toujours bien présentes. Si vous êtes allergiques, aérez plutôt votre domicile le matin, moment de la journée où la quantité de pollens dans l'air est plus faible.Texte : Anne-Sophie Roquette