Météo France : les prévisions pour ce samedi 4 mai (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Une goutte froide descend par le nord. La pluie est tombée toute la nuit, parfois modérée, et au petit matin sur les secteurs les plus « froids » (Aisne, Avesnois) de la neige mêlée à la pluie a pu blanchir les sols quelques instants Ce front pluvieux nous quitte par le sud en fin de matinée et laisse à l’arrière un ciel de traîne duquel s’échappent des averses qui très vite vont prendre un caractère orageux favorisant le « retour des giboulées » (grésil) en raison de l’air froid présent à tous les niveaux. Le vent s’est lui renforcé durant la nuit et ce matin souffle en rafales de 40 à 60 km/h, sous les plus fortes averses les rafales peuvent atteindre et dépasser 70 km/h.Parlons des températures au lever du jour, qui « chutent » par rapport à ces derniers jours, sur cette carte vous voyez 2 à 4° dans les terres, mais sur tout le flanc est de la région Météo France 1° sous-abri, sur les côtes 5 à 7°. (Ressenti bien plus frais avec le vent de nord sensible !)Notre journée de samedi va se poursuivre avec ces averses parfois orageuses, mais au fil des heures il apparaît qu’elles seront, par le nord, sans doute moins soutenues, moins nombreuses, et en soirée même si le risque d’averse ne disparaît pas totalement la situation côté ciel sera quand même bien plus apaisée ! Quant au vent soutenu, lui aussi va perdre de la vigueur en fin d’après-midi, et les rafales vont cesser au cours de la soirée.En ce qui concerne les températures au « meilleur de l’après-midi » si tant est que l’on puisse parler ainsi, elles sont aujourd’hui 5 à 6° sous les valeurs généralement observées à cette période de l’année : 9° à 11°.Dimanche, malgré une légère remontée des pressions, le temps restera maussade. Les nuages seront denses porteurs d’averses, qui bien que moins nombreuses et soutenues qu’aujourd’hui, gâcheront notre journée dominicale. Le vent toujours au nord continuera à baisser mais soufflera encore en pointes (40 km/h) sous les averses. Les températures minimales et maximales vont grimper d’une toute petite marche…La 19éme semaine de l’année débutera avec un temps plus calme et des conditions faiblement anticycloniques. Ceci dit, le flux basculé à l’ouest apportera de l’humidité, beaucoup de nuages et quelques gouttes possibles lundi, et pour mardi une matinée assez agréable avant que le ciel ne se couvre à l’approche d’une perturbation, et ce ne sera hélas pas la seule de la semaine.