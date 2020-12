Météo France : les prévisions pour ce samedi 5 décembre (et les jours suivants)

Les jours suivants

Qualité de l’air

C’est sous de nombreux nuages que la région va se réveiller ce matin. En fin de nuit et début de matinée, quelques averses vont s’échapper des nuages à l’est d’une ligne reliant Lille à Amiens. Averses de pluie normalement, mais avec les températures matinales de 0° à 2°, localement un peu de neige pourrait tomber et tenir au sol un court moment. A noter également avec de telles températures, de fréquentes gelées blanches.Le vent, orienté au sud-sud-est, est faible dans les terres, modéré (rafales autour de 40 km/h) sur la façade ouest toute la journée.Pour l’après-midi les précipitations auront disparu, les nuages vont se morceler laissant plus ou moins revenir le soleil. Pour les températures maximales, ne nous attendons pas à une « remontada » des valeurs, Météo France annonce 5° et 6°.: Il va faire encore plus frais. Les minimales iront de 0° à – 2°, localement 1° sur la côte. Autrement dit, gelées généralisées. Le ciel sera nuageux, plus chargé sur le sud de la région en lien avec un débordement de quelques ondées qui toucheront le Bassin Parisien. Vivement l’après-midi, car si les prévisions se confirment, nuages et soleil vont se partager équitablement le ciel. Les maximales iront de 4° à 6°.: Le coup d’envoi de la cinquantième semaine de l’année se fera sous une épaisse couche de nuages où les éclaircies feront de brèves apparitions. Le temps va rester sec mais sera froid : les minimales iront de - 1° sur la côte à – 4° dans les terres, les maximales ne dépasseront pas 2° à 4°.: Pas de soleil à priori (indice de confiance de 4 sur 5) mais une épaisse couche nuageuse à tous les étages, ce qui aura le mérite de faire remonter un peu les températures du jour : 0° à 2° pour les mini, 4° à 6° pour les maxi.ATMO Hauts-de-France nous informe que la qualité de l'air devrait rester bonne sur l'ensemble de la région avec des concentrations en polluants qui resteront à des niveaux faibles.Réduire nos déchets permet aussi de réduire la pollution liée à leur traitement. Evitez l'achat de produits suremballés, et privilégiez les alternatives durables aux produits jetables.